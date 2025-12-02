Avcılar'da Trafik Tartışması Cinayetle Sonlandı: 2 Şüpheli Yakalandı

İstanbul Avcılar'da geçtiğimiz Kasım ayında meydana gelen trafik kazası sonrası başlayan hasar tartışması, bir kişinin yaşamını yitirmesiyle sonuçlandı. Olayla ilgili yakalanan iki şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Olay ve soruşturma

22 Kasım tarihinde, Avcılar Yeşilkent Mahallesi'nde saat 04.10 sıralarında meydana gelen silahlı saldırıda ağır yaralanan Çağlar Turaloğlu (39), kaldırıldığı hastanede dün hayatını kaybetti. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Turaloğlu'nun öldürülmesine ilişkin kapsamlı bir çalışma başlattı.

Gözaltı ve teknik takip

Polis ekipleri, yaptığı teknik ve fiziki takip sonucunda saldırıyı gerçekleştiren şüphelilerin olay yerine araçla geldiklerini tespit etti. Kimlikleri belirlenen şüphelilerden Serdar Ö. ile silahı kullandığı belirlenen Burhan P., Küçükçekmece'de gözaltına alındı. Şüphelilerin geliş-gidiş güzergâhları da belirlendi.

İfadelerde kazaya ilişkin tartışma

Asayiş Şube Müdürlüğü'nde ifadeleri alınan şüphelilerden Burhan P.'nin ifadesine göre, olaydan yaklaşık 15 gün önce Turaloğlu'nun arkadaşı Ferit ile hasarlı bir trafik kazası yaşandı. Taraflar araçtaki hasarları kendi imkânlarıyla karşılamayı kararlaştırdı. İddialara göre Burhan P., karşı taraftan yüksek bir ücret talep edilmesi üzerine çıkan gerilim sonrası saldırıyı gerçekleştirdiğini öne sürdü. Ayrıca, Turaloğlu'nun "Ne uğraşıyorsun, avukata ver gitsin" sözünü duyup sinirlendiği belirtildi.

Mağdurun yaşam mücadelesi ve deliller

39 yaşındaki Çağlar Turaloğlu, saldırının ardından 9 günlük tedavi sürecinin ardından yaşamını yitirdi. Olay sonrası şüphelilerin kaçış anları güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

Adliyeye sevk

Gözaltındaki şüpheliler, Asayiş Şube Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Soruşturma ve yargı süreci devam ediyor.

