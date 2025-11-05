Tunceli'de 29 Ekim-4 Kasım Kızılay Haftası Yoğun Katılımla Kutlandı

Tunceli'de 29 Ekim-4 Kasım Kızılay Haftası, DSİ Parkı'nda düzenlenen etkinliklerle yoğun katılımla kutlandı.

Etkinlikler ve mesajlar

Tunceli’de 29 Ekim-4 Kasım Kızılay Haftası, bu yıl toplumun geniş kesimlerine hitap eden etkinliklerle düzenlendi. Program kapsamında Kızılay’ın insani yardım misyonu, gönüllülük kültürü ve toplum dayanışmasını destekleyen bilgilendirme çalışmaları yapıldı.

Etkinlik alanında kurulan stantlarda organ bağışı, sigarayı bırakma, sağlıklı beslenme ve sağlıklı yaşam konularında danışmanlık hizmetleri sunuldu. Tunceli İl Sağlık Müdürlüğü, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'nün katkılarıyla vatandaşlara çeşitli sağlık ölçümleri ve bilgilendirme faaliyetleri gerçekleştirildi.

Kızılay gönüllüleri ile hemşirelik bölümü öğrencileri stantlarda aktif rol alarak vatandaşlarla birebir iletişim kurdu ve Kızılay’ın yardımseverlik ile dayanışma anlayışını sahaya yansıttı. Kızılay Haftası kapsamında çocuklar için yüz boyama, balon dağıtımı, resim ve eğitici oyun aktiviteleri düzenlendi; miniklere paylaşma ve yardımlaşma kültürü eğlenceli bir atmosferde aktarıldı. Aileler, çocukların hem öğrenip hem de keyifli vakit geçirmesinden duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Kızılay Tunceli İl Merkezi Başkanı Dr. İlksen Orhan, etkinliklere ilişkin yaptığı açıklamada, "Kızılay olarak hedefimiz yalnızca ihtiyaç anında destek olmak değil, toplumun her kesiminde iyilik ve gönüllülük bilincini güçlendirmektir. Kızılay Haftası da bu anlayışı yaygınlaştırmak açısından büyük önem taşımaktadır. Etkinliklerimize katkı sunan tüm kurumlarımıza, gönüllülerimize ve vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Program, DSİ Parkı'nda Tunceli Valisi Şefik Aygöl, kamu kurumları temsilcileri, gönüllüler, öğrenciler ve çok sayıda vatandaşın katılımıyla gerçekleştirildi.

