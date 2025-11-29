Yozgat'ta Kuraklık Endişesi: Araplı'da Su Kıtlığı

Yozgat'ta beklenen yağışların gecikmesi, özellikle Sorgun ilçesine bağlı Araplı Kasabası olmak üzere çiftçilik ve hayvancılıkla uğraşanlarda endişe yaratıyor.

Bu mevsimde düşmesi gereken kar yağışının gerçekleşmemesi ve havaların mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi, üreticileri tedirgin etti. Eskiden çağlayarak akan nehirlerin artık akmaması ve yağışların normalden az olması iklim değişikliğinin etkilerini gözler önüne seriyor.

Su kaynaklarında hızlı düşüş ve zararlı artışı

Geçimini tarım ve hayvancılıkla sağlayan üreticiler, su kaynaklarında yaşanan hızlı düşüş nedeniyle tedirgin olduklarını belirtiyor. Kuraklığa bağlı olarak tarla farelerinin artan popülasyonu ve tarlarda açtıkları yuvalar durumu daha da görünür kılıyor.

Çobanın sözleri

40 yıldır çobanlık yapan Mustafa Bükücü, "İklimlerin bu kadar değiştiğini görmemiştim. Onuncu ay der demez kar yağardı. Hayvanların içeceği su kalmamış. Hayvanlar eve susuz gidiyor. Yukarıda bir köprü var. O köprüden su hiç eksik olmazdı. Köprüden zor geçerdik. Ama şimdi ise her taraf kurudu. Su bile yok. Hayvanların ayağı suya dahi değmiyor. Kendir vardı eskiden, urgan büküyorlardı. Şimdi hayvanların içeceği suyu bile bulamıyoruz" dedi.

YOZGAT’TA BEKLENEN YAĞIŞLARIN GECİKMESİ NEDENİYLE ÇİFTÇİLİK VE HAYVANCILIKLA UĞRAŞANLARIN ENDİŞESİ SÜRÜYOR.-