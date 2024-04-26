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40-44 yaş ile emekliliğe onay çıktı! SGK'dan emeklilik bekleyenleri şenlendiren liste

SGK'dan beklenen haber sonunda geldi. Kadınlar için 40-54, erkekler için ise 44-58 yaş aralığında erken emeklilik onayı verildi. 1994 ile 2021 yılları arasında sigortalı olarak çalışmış olanlar bu karardan bayram edecek.

Yayın Tarihi: 26.04.2024 08:31
Güncelleme Tarihi: 26.04.2024 08:31
40-44 yaş ile emekliliğe onay çıktı! SGK'dan emeklilik bekleyenleri şenlendiren liste

Emeklilik çalışma hayatının sonunda birçok kişinin hedeflediği bir dönemdir. Ancak erken emeklilik bu hedefe daha erken ve hızlı bir şekilde ulaşmak isteyenler için çeşitli zorluklar ve dikkat edilmesi gereken faktörlerle dolu bir süreç. Erken emeklilik kararını alırken prim ödemeleri sigortalılık süresi sigorta başlangıç tarihi yaş ve cinsiyet gibi faktörler önemli rol oynar.

Erken Emeklilik İçin Tanınan Bazı Haklar

Sigortalılar iş gücü kaybı yaşadıkları ve en az 1800 prim gününü tamamladıkları durumlarda erken emeklilik hakkından faydalanabiliyor. Malulen emekli olabilmek için ise en az 5 yıl boyunca prim ödemesi yapmış olmak ve en az 10 yıl süreyle sigortalı olmak gerekiyor.

40-44 yaş ile emekliliğe onay çıktı! SGK'dan emeklilik bekleyenleri şenlendiren liste

İş gücü kaybının en az yüzde 60 olduğunu resmi bir sağlık kurulu raporuyla belgelemek şart. Bu rapor ciddi hastalıkların yanı sıra iş gücü kaybını gösteriyor. Malulen emeklilik hakkı SSK, Bağ-Kur veya Emekli Sandığı sigorta kollarından herhangi birine üye olanlar için geçerli. En az 1800 prim günü ödemiş olmak gibi ortak şartlar aranıyor.

SSK'lılar işten ayrılmalı, Bağ-Kur'lular ticari faaliyetlerine son vermelidir. Kısmi emeklilik sistemi de son zamanlarda gündemde olan bir konu. Kısmi emeklilik için en az 10 yıl prim ödemiş olmak, 8 Eylül 1999 tarihinden önce sigortalı olmak ve 3600 prim gününe ulaşmak gerekiyor. Emekli aylığı bu şartların en son gerçekleştiği tarihe göre belirlenen emeklilik yaşı doldurulduğunda başlıyor.

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