5. ESEV Tiyatro Günleri'nde Ödül Heyecanı: Kazananlar Açıklandı

5. ESEV Tiyatro Günleri'nde Ödül Heyecanı

Esenler Belediyesi tarafından bu yıl 5’incisi düzenlenen ESEV Tiyatro Günleri, düzenlenen kapanış programıyla son buldu. Üç gün boyunca sahneye çıkan lise grupları arasında jüri tarafından en yüksek puanı alan gençler ödüllerini aldı.

Kapanış ve Katılımcılar

Etkinliğin finali, Dr. Kadir Topbaş Kültür Sanat Merkezinde gerçekleştirildi. Programa Esenler Belediye Başkan Yardımcısı Hüseyin Cerrahoğlu, Esenler İlçe Milli Eğitim Müdürü Feyzullah Sert, jüri başkanı usta sanatçı Cengiz Küçükayvaz ile jüri üyeleri Barış Akkoyun, Yunus Vural, Yazgı Kuru ve Emine Sülar katıldı. Öğretmenler, öğrenciler ve çok sayıda tiyatrosever de finalde yer aldı.

Belediyeden Mesaj

Hüseyin Cerrahoğlu, gençlerin sahnede kendilerini ifade etme cesaretini gösterdiği ve emeğin, üretimin ön planda olduğu etkinliğin kapanışını gerçekleştirmekten duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Cerrahoğlu, "Bu vizyona öncülük eden Belediye Başkanımız Sayın M. Tevfik Göksu’ya, jüri başkanlığını üstlenen kıymetli sanatçımız Cengiz Küçükayvaz başta olmak üzere değerli jüri üyelerine, İlçe Milli Eğitim Müdürümüz Feyzullah Hocamıza ve ortak paydaşımız İlçe Millî Eğitim Müdürlüğümüze katkıları için teşekkür ediyorum" dedi ve sanata ve gençliğe yatırım yapmaya devam edeceklerini vurguladı.

Jüri Değerlendirmesi

Jüri başkanı Cengiz Küçükayvaz, etkinlikle ilgili değerlendirmesinde "Çocukların daha gelişim çağında tiyatroyla buluşması kadar insanı mutlu eden başka bir şey yok. Bu festivalde yer almaktan bir sanatçı ve eğitmen olarak büyük mutluluk duyuyorum. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Daha nice festivallere" sözleriyle memnuniyetini paylaştı. Jüri üyesi oyuncu Barış Akkoyun ise lisede tiyatroya başladığını hatırlatarak, öğrencilerin sahnedeki heyecanını izlemekten duyduğu mutluluğu ifade etti ve erken yaşta sanatla tanışmanın önemine dikkat çekti.

Ödüller

Toplam 7 liseden 95 öğrencinin, 7 farklı tiyatro oyunu ile katıldığı 5. ESEV Tiyatro Günleri'nde ödüller şu şekilde verildi:

En İyi Okul Ödülü: "Ah Şu Büyükler" — İbrahim Turhan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi

En İyi Kadın Oyuncu Ödülü: Yağmur Araz — "Ah Şu Büyükler" (İbrahim Turhan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi)

En İyi Erkek Oyuncu Ödülü: Hüseyin El Cüneyd — "Gerçek Kaybeden" (Akşemsettin Anadolu İmam Hatip Lisesi) ve Ali Erden — "Mektup" (Esenler Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi)

Festival, gençlerin sanatsal gelişimini destekleyen bir platform olarak ön plana çıktı ve gelecek etkinliklere ilişkin beklentileri yükseltti.

