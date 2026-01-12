Erzincan'da Hafız Mehmet Aydın Aile Sağlığı Merkezi Hizmete Açıldı

Erzincan Merkez'de 5 Aile Hekimliği Birimli ve yaklaşık 17 bin kişiye hizmet verecek Hafız Mehmet Aydın Aile Sağlığı Merkezi törenle açıldı; 4 yeni ambulans da göreve başladı.

Yayın Tarihi: 12.01.2026 14:51
Güncelleme Tarihi: 12.01.2026 14:51
Erzincan Merkez'de yapımı tamamlanan Hafız Mehmet Aydın Aile Sağlığı Merkezi, düzenlenen törenle hizmete girdi. Açılış töreninde ayrıca Sağlık Bakanlığı tarafından kente kazandırılan 4 yeni ambulans da göreve başladı.

Açılış Töreni

Tören, Fatih Mahallesi 700. Sokak'ta gerçekleştirildi. Açılışa Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, AK Parti Erzincan Milletvekili Süleyman Karaman, Erzincan Belediye Başkanı Bekir Aksun, vali yardımcıları, İl Sağlık Müdürü Dr. Cihan Tekin ile il protokolü katıldı.

Merhum babası Hafız Mehmet Aydın adına hayırsever Bedirhan Aydın tarafından yaptırılan merkezin kurdele kesimi öncesinde, Erzincan Müftüsü İsmail Fakirullaoğlu tarafından dua edildi.

Hizmet ve Kapasite

Merkezde 5 Aile Hekimliği Birimi bulunuyor ve tesisin yaklaşık 17 bin kişiye hizmet vereceği belirtildi. Ayrıca merkez, Merkez ilçenin doğu hattında görev yapan bir acil sağlık istasyonuna ev sahipliği yapıyor.

Törenin sonunda Vali Hamza Aydoğdu, katkılarından dolayı hayırsever Bedirhan Aydın'a plaket ve çiçek takdim etti.

Yeni Ambulanslarla Güçlenen Acil Sağlık Hizmetleri

Program kapsamında Sağlık Bakanlığı tarafından tahsis edilen 4 yeni ambulans resmen hizmete alındı. Yeni ambulanslarla acil sağlık hizmetlerinde müdahale kapasitesinin artırılması ve ulaşım sürelerinin kısaltılması hedefleniyor.

