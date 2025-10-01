5. Korkut Ata Türk Dünyası Film Festivali Kazakistan'da (1-4 Ekim)

5. Korkut Ata Türk Dünyası Film Festivali Kazakistan'da

Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) desteğiyle Kazakistan'da 1-4 Ekim tarihlerinde 5. Korkut Ata Türk Dünyası Film Festivali gerçekleştirilecek.

Festivalin amacı ve organizasyon

Bu yıl beşincisi düzenlenen festival, Türk dünyasının ortak kültürel mirasını sinema sanatı aracılığıyla geleceğe taşımayı hedefliyor. Organizasyon, Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı (TÜRKSOY) koordinasyonunda ve Kazakistan Kültür ve Enformasyon Bakanlığı tarafından düzenleniyor.

Türkiye'den katılan yapımlar

Festival programında Türkiye'yi temsil eden yapımlar arasında uzun metraj kategorisinde yönetmen Yağız Alp Akaydın'ın "Bir Cumhuriyet Şarkısı" ve Ceng Pola İzgören'in "Rayların Ötesinde" bulunuyor.

Belgesel kategorisinde yönetmen Emre Akgül'ün "Göktürklerin Dirilişi" ve Burcu Yeşilbaş Taşdemir'in "Koca Dünya" adlı filmleri izleyicilerle buluşacak.

Kısa film kategorisinde ise Fatih Osmanlı'nın "Bir Ahıska Hikayesi" ile Kemal Akçay'ın "Babamın Arkadaşı" yer alıyor.

Onur konuğu ve hedefler

Kazakistan'da geniş hayran kitlesine sahip Türk oyuncu Burak Özçivit festivalin onur konukları arasında bulunacak. Bilge Korkut Ata'nın adını taşıyan etkinlik, Türk dünyası sinemasını görünür kılmayı, gençlerin ilgisini artırmayı ve ortak kültürel değerleri uluslararası izleyiciyle buluşturmayı amaçlıyor.

Festival, sinema aracılığıyla kültürel köprüler kurmayı ve Türk dünyasının yaratıcı gücünü vurgulamayı sürdürecek.