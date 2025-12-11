DOLAR
Efeler'de Kaçak Sigara Operasyonu: 2 Gözaltı

Aydın Efeler'de jandarma operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı; makaron, kıyılmış tütün ve elektronik sarım makineleri ele geçirildi.

Yayın Tarihi: 11.12.2025 21:07
Güncelleme Tarihi: 11.12.2025 21:07
Jandarma ekipleri Zeybek ve Mesudiye mahallelerinde operasyon düzenledi

Aydın İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ve Efeler İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçak sigara üretimiyle mücadele kapsamında iki ayrı adrese operasyon gerçekleştirdi.

Operasyonda adreslerde bulunan şahıslar B.A. (28) ve H.C. (62) gözaltına alındı.

Aramalarda ele geçirilenler arasında 2 elektronik sigara sarım makinesi, 105 kg kıyılmış tütün, 185 bin adet bandrolsüz boş makaron, 85 bin adet doldurulmuş makaron ve 72 adet kesilmiş bandrol bulunuyor.

Olayla ilgili olarak gözaltına alınan iki şüpheli hakkında adli işlemlere başlandığı öğrenildi.

