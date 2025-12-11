Bulanık’ta 'Kurumlar Arası Futsal Turnuvası' 21 Takımla Başladı

Muş’un Bulanık Kaymakamlığı koordinasyonunda, Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü tarafından düzenlenen 'Kurumlar Arası Futsal Turnuvası', 21 takımın katılımıyla başladı. Maçlar Bulanık Kapalı Spor Salonunda oynanıyor.

Turnuva Formatı

Turnuva, tek devreli lig usulüne göre gerçekleştiriliyor; tüm takımlar birbirleriyle bir kez karşılaşacak. Lig müsabakaları tamamlandıktan sonra puan durumunda ilk dörtte yer alan ekipler yarı finale yükselecek. Yarı finali kazanan iki takım ise şampiyonluk için finalde karşılaşacak.

İlçe Müdüründen Değerlendirme

Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Serhat Akkaya, turnuva ile ilgili değerlendirmesinde organizasyonun önemine vurgu yaptı. Akkaya, "Bu turnuva sadece bir spor müsabakası değil, aynı zamanda kurumlarımızın birbirine daha yakın olması, iletişimin artması ve çalışanlarımızın yoğun iş temposunda nefes alması için önemli bir etkinliktir. Tüm maçların centilmenlik içinde geçmesini temenni ediyorum. İlçemizde spor kültürünün gelişmesine katkı sağlayan bu etkinliğe destek veren kaymakamımıza ve il müdürümüze teşekkür ediyorum" dedi.

Turnuva, hem kurumlar arası iletişimi güçlendirmeyi hem de Bulanık'ta spor kültürünü canlı tutmayı hedefliyor.

MUŞ'UN BULANIK KAYMAKAMLIĞI KOORDİNASYONUNDA GENÇLİK VE SPOR İLÇE MÜDÜRLÜĞÜ TARAFINDAN DÜZENLENEN ‘KURUMLAR ARASI FUTSAL TURNUVASI’, 21 TAKIMIN KATILIMIYLA BAŞLADI.