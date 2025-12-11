DOLAR
Zelenskiy: Rusya ile Toprak Takasında Son Söz Halk Oylamasında Olmalı

Zelenskiy, toprak takası kararının kendisinde olmadığını, son sözün halk oylaması veya seçimlerle verilmesi gerektiğini söyledi.

Yayın Tarihi: 11.12.2025 21:55
Güncelleme Tarihi: 11.12.2025 21:55
Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Rusya ile sağlanacak olası bir barışta gündemde olan toprak takası konusunda tek başına karar veremeyeceğini belirtti ve kararın Ukrayna halkına ait olması gerektiğini vurguladı.

Zelenskiy'nin Açıklamaları

Zelenskiy, gazetecilerin sorularını yanıtlarken, diplomatik çabalara değindi. ABD tarafından önerilen barış planında Ukrayna’dan Donetsk bölgesinin bazı kısımlarından askerlerini çekmesinin istendiğini; bu bölgede Ukrayna-Rusya arasında tampon bölge olarak silahsızlandırılmış bir "serbest ekonomik bölge" kurulmasının öngörüldüğünü, ancak Rusya’nın bu bölgeden askerlerini çekmek istemediğini aktardı.

Zelenskiy, barış planında iki önemli ihtilaf maddesi bulunduğunu belirtti: Donetsk bölgesi ile Zaporijya Nükleer Enerji Tesisi. Kendisinin bu tür bir toprak takası için "anayasal" bir yetkisi olmadığını ifade ederek, "Ukrayna halkının bu soruyu cevaplayacağına inanıyorum. Seçimler ya da referandum yoluyla olsun, Ukrayna halkının bir pozisyon alması gerekiyor" dedi.

Zelenskiy, Donetsk bölgesinden Ukrayna’nın tek taraflı çekilme fikrine karşı olduğunu ve henüz uzlaşma sağlanmayan "çok sayıda madde" bulunduğunu da ekledi.

Uluslararası Tepkiler ve Karşı Teklif

ABD’nin sunduğu barış planının ardından, Ukrayna ile birlikte Birleşik Krallık, Fransa ve Almanya’dan oluşan E3 grubunun da yer aldığı blok, Washington’a 20 maddelik karşı teklif sundu. Yeni teklifte, toprak takasına ilişkin konularda farklı fikirlerin yer aldığı aktarıldı.

