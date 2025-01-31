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5. Uluslararası Turizm Gastronomisi Zirvesi Antalya'da Başlıyor

Antalya'da yarın başlayacak zirve, turizm ve gastronomi sektöründe yenilikleri tartışacak.

Yayın Tarihi: 31.01.2025 15:13
Güncelleme Tarihi: 31.01.2025 15:13
5. Uluslararası Turizm Gastronomisi Zirvesi Antalya'da Başlıyor

5. Uluslararası Turizm Gastronomisi Yatırımları ve Ağırlama Zirvesi Antalya'da!

Antalya'da düzenlenecek olan 5. Uluslararası Turizm Gastronomisi Yatırımları ve Ağırlama Zirvesi FSUMMIT, yarın kapılarını açıyor. "Turizm ve Gastronomi Sektöründe Çeşitlilik" temasıyla NEST Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilecek olan bu önemli zirve, sektörün ulusal ve uluslararası paydaşlarını bir araya getirecek.

Önemli Konular Ele Alınacak

Zirve boyunca, ağırlama sektöründe kültürel farklılıkların etkisi, teknolojinin sektördeki yeri ve sağladığı yenilikler gibi konular derinlemesine incelenecek. Ayrıca, misafir beklentilerindeki çeşitlilik, sürdürülebilirlik ve çevre dostu uygulamalar gibi önemli başlıklar, sektörün önde gelen profesyonelleri, yatırımcıları ve uzmanları tarafından değerlendirilecek.

Yenilikçi Yaklaşımlar ve Çeşitlilik

Katılımcılar için düzenlenecek paneller ve söyleşiler, sektördeki yenilikçi yaklaşımlar ve geleceğe dair öngörüler sunacak. Ayrıca, ulusal ve uluslararası gıda, içecek, turizm, endüstriyel mutfak ve masa üstü ekipman firmalarının ürünleri de sergilenecek.

Zirve, Yeni Ufuklar Açacak

Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (AKTOB) Başkanı Kaan Kaşif Kavaloğlu, Türkiye'nin mutfak kültürünün zenginliği ile gastronomi turizmi açısından önemli bir destinasyon olabileceğini vurguladı. Kavaloğlu, ülkelerin mutfak kültürü ve kalitesinin, destinasyon ve işletme seçiminde kilit rol oynadığını belirtti. "Türk mutfağı, UNESCO'nun somut olmayan kültürel miras listesinde yer alan pek çok öğeye sahip. Bu nedenle Türkiye, gastronomi turizmi açısından önemli bir merkez konumunda."

Zirve, 2 Şubat'ta sona erecek ve Türkiye'nin geniş turizm ürün yelpazesine dikkat çekecek olan içeriği ile sektörde yeni ufuklar açması bekleniyor.

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