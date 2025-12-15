DOLAR
Nevşehir'de Fırın Ekmeğinden Jilet Çıktı

Nevşehir'de aile kahvaltısında, babanın fırından aldığı ekmeğin içinden jilet çıktı; Muhammet Boyacı, yeğenin de tehlikede olabileceğini söyledi.

Yayın Tarihi: 15.12.2025 23:51
Güncelleme Tarihi: 15.12.2025 23:56
Aile kahvaltısında tehlike: 7 yaşındaki yeğen riske girdi

Nevşehir'de, Muhammet Boyacı'nın babasının sabah kahvaltısı için fırından aldığı ekmeğin içinden jilet çıktı. Olay, ailenin pazar sabahı yaptığı kahvaltı sırasında ortaya çıktı.

Kahvaltı sırasında ekmeği ağzına götürmek üzereyken içte bir sertlik hissettiğini anlatan Boyacı, ekmeği incelediğinde içinde jilet olduğunu görünce şaşırdığını ifade etti.

Boyacı, annem, babam ve 7 yaşındaki yeğenim ile birlikte olduklarını, jiletin yeğene de gelebileceğini ve durumun ciddi olduğunu belirtti. Sözleri: "Pazar sabahı ailemle beraber kahvaltı yaparken babamın fırından almış olduğu ekmeğin içerisinden jilet çıktı. Büyük bir jilet ve biz de ekmeğin büyük bölümünü yemiştik. Ben ekmeği ağzıma atmak üzereyken son anda fark ettim. Annem, babam ve 7 yaşındaki yeğenim de bu kahvaltıda vardı. Bu jilet onlardan birine de gelebilirdi. Onlar bu ekmeği fark etmeyebilirdi. Çok şükür ben fark ettim. Gerekli yerlere de şikayette bulunacağım"

Muhammet Boyacı, duruma ilişkin gerekli yerlere şikayette bulunacağını bildirdi.

