584 Milyar Lira ile Deprem Bölgesi Yeniden İnşa Edilecek

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Kriter dergisine verdiği röportajda, 2025 bütçesinde deprem bölgesinin yeniden inşası ve ihyası için tam 584 milyar lira kaynak ayırdıklarını duyurdu.

Bakan Kurum, deprem bölgesini dünyanın en büyük inşaat sahası haline getirdiklerini belirtti. Depremden etkilenen 11 ilde kurulan 1900 şantiyede, haftanın 7 günü 24 saat boyunca 182 bin mimar, mühendis ve işçi çalıştığını vurguladı. Kurum, son olarak 24 Ocak'ta Malatya'da 46 bin 307 yeni konutu hak sahiplerine teslim ettiklerini anımsattı.

Hedeflerinin bu yıl sonunda deprem bölgesindeki 453 bin konutu ve bağımsız bölümü vatandaşlara teslim etmek olduğunu belirten Kurum, "Deprem bölgesinde asla tasarruf yok. 11 ilimizi bir an önce ayağa kaldırmak için tüm imkanlarımızı seferber ediyoruz" ifadesini kullandı.

Yaraları hızla sarabilmek için yapılan toplam yatırımın 2 trilyon lirayı aştığını aktaran Kurum, 2025 bütçesine ayrılan bütçenin konut inşaatlarının yanı sıra tarım, sanayi, ticaret gibi birçok sektörü destekleyecek projeleri kapsadığını açıkladı.

Kentsel Dönüşüm Üzerine Vurgular

Kurum, İstanbul'daki Kentsel Dönüşüm Seferberliği hakkında bilgiler vererek, 7,5 milyon konut ve iş yerinin 1,5 milyonunun yüksek risk altında olduğunu ifade etti. "600 bin konut ve iş yeri her an çökme tehlikesiyle karşı karşıya" diyen Kurum, bu durumu çarpıcı bir tehdit olarak tanımladı. İstanbul genelinde 193 bin bağımsız bölümün dönüşümünü hızla sürdürüyoruz, diye ekledi.

İzmir Körfezi'ndeki Çevre Problemi

Bakan Kurum, İzmir Körfezi'nde yaşanan çevre felaketinin bu alandaki durumun vahim olduğunu belirtti. Amonyak seviyesinin sınır değerin tam 50 kat üzerinde olduğunu vurguladı. "Yerel yönetimlerin üzerine düşen görevleri yerine getirmesi hayati önem taşıyor" diyen Kurum, sorumluluklarını yerine getirmeyen yönetimlere eleştirilerde bulundu.

Kurum, Marmara Denizi'ndeki müsilaj sorununu çözmek için karasal yüklerin azaltılması gerektiğini, bu konuda belediyelerin Marmara Denizi Koruma ve Eylem Planı'na uyması gerektiğini sözlerine ekledi.