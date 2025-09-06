6 Eylül 2025 Gündemi: Erdoğan, Bakanlar ve Spor Programı

GÜNDEM / 6 Eylül 2025

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Malatya Valilik Binası Açılış Töreni ile 300 Bininci Afet Konutu Kura Çekimi, Anahtar Teslimi ve Yapımı Tamamlanan Yatırımların Toplu Açılış Töreni'ne katılacak. (Malatya/15.00/16.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

Yasama • Yürütme • Siyaset

1. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, AK Parti Türkiye Yüzyılı Buluşmaları ve Ege Bölgesi Kadın Hizmetleri Bölgesel İstişare Toplantısı'na katılacak; valiliği ve partisinin il başkanlığını ziyaret edecek. (Manisa/13.15-17.10) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, partisinin il başkanlığında düzenlenecek Hep Birlikte Güçlü Türkiye toplantısına iştirak edecek, Büyükşehir Belediyesine ziyarette bulunacak ve Kadın Girişimciler, Kadın İş İnsanları Dernekleri Temsilcileri, Kadın Kooperatifi Temsilcileri ile Buluşma etkinliğine katılacak. (Sakarya/10.30-17.45) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, ÖNDER 22. İmam Hatipliler Kurultayı'na katılacak. (Gaziantep/10.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

Ekonomi • Finans

1. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, TEKNOFEST 2025 kapsamında düzenlenen Nükleer Enerji Teknolojileri Tasarım Yarışması Finali'ne iştirak edecek. (İstanbul/10.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, TENMAK İstanbul Yerleşkesi'nde TEKNOFEST Nükleer Enerji Teknolojileri Tasarım Yarışması programına katılacak. (İstanbul/10.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, valilik ve büyükşehir belediye başkanlığına ziyarette bulunacak, Körfezray Metro Hattı Temel Atma Töreni'ne iştirak edecek. (Kocaeli/11.00-13.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

Dünya • Diplomasi

1. İsrail'in Gazze'yi işgal planı, bölgeye saldırıları ve insani yardım girişini engellemesi sonucu oluşan krizle ilgili gelişmeler takip ediliyor. (Gazze/Kudüs) (Fotoğraflı-Görüntülü)

Spor

1. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, A Milli Basketbol Takımı'nın 2025 Avrupa Şampiyonası son 16 turunda İsveç ile oynayacağı karşılaşmayı izleyecek. (Riga/12.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2. A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella ve bir oyuncusu, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde İspanya ile oynanacak E Grubu ikinci maçı öncesi MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadı'nda basın toplantısı düzenleyecek; ay-yıldızlı ekip son idmanını burada yapacak. (Konya/13.00/20.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3. İspanya Teknik Direktörü Luis de la Fuente ve bir oyuncusu, aynı statta basın toplantısı düzenleyecek ve konuk ekip son antrenmanını burada gerçekleştirecek. (Konya/18.15/20.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

4. 2025 FIVB Kadınlar Dünya Şampiyonası'nda yarı final maçları oynanacak; A Milli Kadın Voleybol Takımı, yarı finalde Japonya ile karşılaşacak. (Bangkok/11.30) (Fotoğraflı)

5. EHF Erkekler Avrupa Kupası 1. tur ilk maçında Beykoz Belediyespor, Macaristan'ın Balatonfüredi KSE takımıyla deplasmanda karşılaşacak. (Balatonfüred/19.00)

6. Ardventure Hentbol Erkekler Süper Lig'in ikinci haftası Güneysuspor-Önallar Giresunspor, Nilüfer Belediyespor-Trabzon Büyükşehir Belediyespor ve Ankara Hentbol-İstanbul Gençlikspor maçlarıyla devam edecek. (Rize/Bursa/Ankara/17.00) (Fotoğraflı)

7. Dünya Superbike Şampiyonası'nın Fransa'daki 9. ayağında, milli motosikletçiler Toprak Razgatlıoğlu ve Bahattin Sofuoğlu'nun yer aldığı superpool ve ilk yarış yapılacak. (Magny-Cours/12.00/15.00)

