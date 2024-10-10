61. Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde 'Savrulan Zaman' Filmi Prömiyerini Gerçekleştirdi

61. Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde 'Savrulan Zaman' Filmi Gösterildi

61. Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali, Antalya Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde sinemaseverleri bir araya getiriyor. Festival, film gösterimleri, söyleşiler ve çeşitli oturumlarla oldukça renkli bir atmosferde devam ediyor.

Dünya Prömiyeri Yapıldı

Bu yılki festivalde, 'Savrulan Zaman' filminin dünya prömiyeri, Atatürk Kültür Merkezi (AKM) Aspendos Salonu'nda gerçekleşti. Yönetmen ve senarist Selim Evci yönetimindeki bu film, Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması'nda yarışıyor.

Filmin Konusu ve Karakterler

'Savrulan Zaman', Alper karakterinin yaşadığı beklenmedik bir olayla başlayan vicdani sorgulama sürecini anlatıyor. Filmin kadrosunda, Özge Gürel, Beste Bereket, Mine Teber, Derya Karadaş, Arın Kuşaksızoğlu, Erdem Şenocak, Nihan Okutucu, Şehnaz Bölen Taftalı ve Ümit Çırak gibi isimler yer alıyor.

Söyleşi ve İzleyici Soruları

Gösterimin ardından, yönetmen Selim Evci ve oyuncular, izleyicilerin sorularını yanıtlamak için sahneye çıktı. Yönetmen Evci, sinema tutkusuyla projede birçok farklı rol üstlendiğini ifade ederek, bu durumun zorluklarını ve getirilerini paylaştı:

"Çok zor tabii ama sinemayı seviyorsanız her alanında bulunmak keyifli. Oyunculuk konusunda çok zorlandım ama keyif aldım."

Alper Karakteri Üzerine

Evci, Alper karakterinin gri bir yapıya sahip olduğunu vurgulayarak, "Alper, siyah veya beyaz bir karakter değil, içindeki iyilik ve kötülüğü barındıran bir figür. Bu film, insanların değişkenliği ve yaşamın farklı evreleri üzerine kurulu." diyerek karakterin derinliğine dikkat çekti.

Oyuncuların Düşünceleri

Oyuncu Özge Gürel, seyircilere destekleri için teşekkür ederek, "Her anı benim için çok kıymetliydi ve umarım bu film herkesin kalbine dokunur." şeklinde konuştu.

Bu anlamlı festivalin, sinemanın büyüsünü yeniden hatırlattığı bir etkinlik olduğu gözlemleniyor.