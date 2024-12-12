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Güney Kore'de Polisi Gözaltına Alan Sıkıyönetim Soruşturmasında Tutuklama Talebi

Güney Kore'de sıkıyönetim soruşturması kapsamında gözaltına alınan emniyet müdürleri için tutuklama talep edileceği bildirildi.

Yayın Tarihi: 12.12.2024 06:01
Güncelleme Tarihi: 12.12.2024 06:01
Güney Kore'de Polisi Gözaltına Alan Sıkıyönetim Soruşturmasında Tutuklama Talebi

Güney Kore'de Sıkıyönetim Soruşturmasında Gözaltılar Devam Ediyor

Güney Kore'de 3 Aralık'taki sıkıyönetim ilanı sonrası başlatılan soruşturma kapsamında, Emniyet Genel Müdürü Cho Ji-ho ve Seul Metropol Emniyet Müdürü Kim Bong-sik dün gözaltına alındı.

Güney Kore ajansı Yonhap'ın haberine göre, soruşturmayı yürüten polis yetkilileri, acil gözaltı kararıyla tutulan polis amirlerinin tutuklanması için mahkemeye başvuracaklarını açıkladı. Yetkililer, emniyet müdürlerinin 3 Aralık'taki sıkıyönetim sırasında ulusal meclisin polis kordonuna alınması talimatını vererek, milletvekillerinin Meclise girmelerini engellemeye çalıştıklarını belirtiyor.

Ülkedeki acil durum tutuklama hükümleri gereği, polis şüphelileri gözaltına alıp sorgulamak için 48 saatlik bir süreye sahip.

Yoon'un Sıkıyönetim Açıklaması

Devlet Başkanı Yoon, 3 Aralık gecesi yaptığı televizyon konuşmasında, "muhalefetin devlet karşıtı aktivitelere karıştığı" gerekçesiyle sıkıyönetim ilan etmiş, ancak parlamentonun oylamasında bu kararı kaldırması ve Bakanlar Kurulu onayı ile geri adım atmıştır.

Yoon, muhalefeti hükümetin işlevini engellemekle suçlayarak, sıkıyönetimin "Kuzey Kore yanlısı güçleri ortadan kaldırmayı ve anayasal özgürlük düzenini korumayı amaçladığını" savundu. Sıkıyönetim ilanı sonrası Savunma Bakanlığı, ordudaki komutanlara toplantı talimatı vererek teyakkuz çağrısında bulundu. "Sıkıyönetim birlikleri" olarak görevlendirilen askerlerin de Ulusal Meclise girdiği bildirildi.

Ulusal Mecliste yapılan acil oturumda sıkıyönetim kararının kaldırılmasına ilişkin önerge, 190 milletvekilinin oyuyla kabul edildi. Meclis Başkanlığı Ofisi, sıkıyönetimin yapılan oylamanın ardından "hükümsüz" hale geldiğini duyurdu. Bunun üzerine Bakanlar Kurulu toplanan Yoon, kabinenin onayı ile sıkıyönetimi sona erdirdiğini açıkladı.

Seul Yüksek Savcılığı, "vatana ihanet", "silahlı kalkışmaya teşebbüs" ve "görevi kötüye kullanma" şüphesiyle yürütülen soruşturmada, Yoon'un "şüpheli" olarak tanımlandığını ve kendisine yurt dışı seyahat yasağı getirildiğini bildirdi. Güney Kore Ulusal Meclisi, 10 Aralık'ta sıkıyönetim ilanı nedeniyle Devlet Başkanı Yoon dahil olmak üzere 8 kişinin gözaltına alınmasını içeren karar tasarısını kabul etti.

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