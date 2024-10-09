61. Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde 'Sevgili Katilim Berlin' Filmi

Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde Dünya Prömiyeri

Bu yıl 61'incisi gerçekleştirilen Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali çerçevesinde, 'Sevgili Katilim Berlin' filmi izleyiciyle buluştu.

Yönetmen Neco Çelik'in Dokunuşu

Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği festival, film gösterimleri ve söyleşilerle zenginleşiyor. Atatürk Kültür Merkezi Aspendos Salonu'nda, Neco Çelik'in yönetmenliğini üstlendiği filmin dünya prömiyeri yapıldı.

Film Hakkında Bilgiler

Berlin'de yaşayan Jacky'nin hikayesini konu alan filmde, Larissa S. Herden, Kida Khodr Ramadan, Katharina Thalbach, Burak Yiğit ve Jean-Philippe Adabra gibi oyuncular rol alıyor.

İzleyiciyle Buluşma ve Söyleşi

Gösterim sonrası, yönetmen Neco Çelik ve ekip, seyircilerin sorularını yanıtlamak üzere bir söyleşi gerçekleştirdi. Çelik, Berlin'de yapılan bir filmi Antalya'da gösterebilmenin kendisi için büyük bir gurur olduğunu belirtti. Ayrıca, Türk prodüktör bulmanın oldukça zorlu bir süreç olduğunu vurguladı. ‘Bu projeyi 4 ayda tamamladık ve burada göstermek gerçekten gurur verici,’ dedi.

Filmin Esin Kaynağı ve Teması

Neco Çelik, filmin öyküsünün Jules Verne'nin 'Çin'de Bir Çinlinin Başına Gelenler' adlı eserinden esinlendiğini paylaştı. ‘Hikaye, ilk defa bir kadının ölümüyle yola çıkan bir perspektifle ele alınıyor,’ açıklamasında bulundu. Yapımcı Murat Şeker ise, hikayenin Antalya'da başlamasını bilinçli bir tercih olarak gördüklerini ifade etti.

Karakter Üzerine Düşünceler

Filmin başrol oyuncusu Larissa S. Herden, Antalya'ya ilk kez geldiğini belirterek, ‘Projeyi Kida'nın tavsiyesiyle aldım. Jacky, hayatında yeni bir şeyler tecrübe etmek isteyen bir karakter,’ dedi. Herden, karakterinin derinliklerini ve psikolojik durumunu anlatırken yaşadığı zorlukları paylaştı.

Filmin Özeti

'Sevgili Katilim Berlin' filmi, annesinin ölümü sonrası derin bir boşluğa sürüklenen Jacky’nin intihar girişimini ve ardından tetikçi tutma kararını konu alıyor. Jacky, kendisini bilmeden cinayetle görevlendirilen Cello ile karşılaşır ve ikili arasında bir aşk başlar. Ancak mutlulukları kısa sürer ve Madam Bora'nın Pissoir Bar'ında çatışmalar yaşanır.

Bu yıl 61'incisi düzenlenen Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali kapsamında, "Sevgili Katilim Berlin" filminin gösterimi yapıldı. Filmin gösteriminin ardından yönetmen Neco Çelik (fotoğrafta), yapımcı Murat Şeker, görüntü yönetmeni Emrah Çelik ve oyuncu Larissa S. Herden'in katılımıyla aynı salonda söyleşi düzenlendi.

Bu yıl 61'incisi düzenlenen Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali kapsamında, "Sevgili Katilim Berlin" filminin gösterimi yapıldı. Filmin gösteriminin ardından yönetmen Neco Çelik (fotoğrafta), yapımcı Murat Şeker, görüntü yönetmeni Emrah Çelik ve oyuncu Larissa S. Herden'in katılımıyla aynı salonda söyleşi düzenlendi.

Bu yıl 61'incisi düzenlenen Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali kapsamında, "Sevgili Katilim Berlin" filminin gösterimi yapıldı. Filmin gösteriminin ardından yönetmen Neco Çelik (fotoğrafta), yapımcı Murat Şeker, görüntü yönetmeni Emrah Çelik ve oyuncu Larissa S. Herden'in katılımıyla aynı salonda söyleşi düzenlendi.

Bu yıl 61'incisi düzenlenen Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali kapsamında, "Sevgili Katilim Berlin" filminin gösterimi yapıldı. Filmin gösteriminin ardından yönetmen Neco Çelik (fotoğrafta), yapımcı Murat Şeker, görüntü yönetmeni Emrah Çelik ve oyuncu Larissa S. Herden'in katılımıyla aynı salonda söyleşi düzenlendi.

Bu yıl 61'incisi düzenlenen Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali kapsamında, "Sevgili Katilim Berlin" filminin gösterimi yapıldı. Filmin gösteriminin ardından yönetmen Neco Çelik (fotoğrafta), yapımcı Murat Şeker, görüntü yönetmeni Emrah Çelik ve oyuncu Larissa S. Herden'in katılımıyla aynı salonda söyleşi düzenlendi.

Bu yıl 61'incisi düzenlenen Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali kapsamında, "Sevgili Katilim Berlin" filminin gösterimi yapıldı. Filmin gösteriminin ardından yönetmen Neco Çelik (fotoğrafta), yapımcı Murat Şeker, görüntü yönetmeni Emrah Çelik ve oyuncu Larissa S. Herden'in katılımıyla aynı salonda söyleşi düzenlendi.

Bu yıl 61'incisi düzenlenen Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali kapsamında, "Sevgili Katilim Berlin" filminin gösterimi yapıldı. Filmin gösteriminin ardından yönetmen Neco Çelik (fotoğrafta), yapımcı Murat Şeker, görüntü yönetmeni Emrah Çelik ve oyuncu Larissa S. Herden'in katılımıyla aynı salonda söyleşi düzenlendi.

Bu yıl 61'incisi düzenlenen Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali kapsamında, "Sevgili Katilim Berlin" filminin gösterimi yapıldı. Filmin gösteriminin ardından yönetmen Neco Çelik (fotoğrafta), yapımcı Murat Şeker, görüntü yönetmeni Emrah Çelik ve oyuncu Larissa S. Herden'in katılımıyla aynı salonda söyleşi düzenlendi.

Bu yıl 61'incisi düzenlenen Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali kapsamında, "Sevgili Katilim Berlin" filminin gösterimi yapıldı. Filmin gösteriminin ardından yönetmen Neco Çelik (fotoğrafta), yapımcı Murat Şeker, görüntü yönetmeni Emrah Çelik ve oyuncu Larissa S. Herden'in katılımıyla aynı salonda söyleşi düzenlendi.