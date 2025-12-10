Kastamonu Bozkurt’ta anne ve oğlunun otopsi raporu açıklandı

Olayın kısa özeti

Kastamonu’nun Bozkurt ilçesi Merkez Mahallesi’ndeki evlerinden 2 Kasım tarihinde ayrıldıktan sonra kaybolan 43 yaşındaki Huriye Helvacı ile 5 yaşındaki oğlu Osman Yaşar Helvacınin cansız bedenlerine 9 gün sonra Köseali köyü sınırlarındaki dere yatağında ulaşıldı. Cumhuriyet savcısının ve olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından bedenler Ankara Adli Tıp Kurumuna gönderildi ve otopsi işlemleri tamamlandı. Anne ve oğlunun cenazeleri Bozkurt ilçesinde defnedildi.

Otopsi bulguları ve resmi değerlendirme

Adalet Bakanlığı Adli Tıp Kurumu 1. Adli Tıp İhtisas Kurulu tarafından hazırlanan otopsi raporları İnebolu Cumhuriyet Başsavcılığına gönderildi. Raporda anne ile oğlunun ölüm nedenleri şu şekilde tespit edildi:

Huriye Helvacı: Otopsi raporunda annenin ölümünün soğuk ortamda kalma (hipotermi) ve gelişen komplikasyonlar sonucu meydana geldiği belirtilmiştir. Bedeni ve üzerindeki kıyafetlerde farklı bir kişiye ait DNA örneğine rastlanmamış, açılan cep telefonunda şüpheli bir duruma ilişkin bulguya ulaşılamamıştır. Raporda ayrıca vücutta tespit edilen travmatik değişimlerin soğuk ortamda kalma (hipotermi) sonucunda görülen paradoksal soyunma ve ormanlık alanda yürüyüş sırasında oluşabilecek nitelikte olduğu, bu değişimlerin tek başına ölüm meydana getirecek nitelikte olmadığı değerlendirilmiştir.

Osman Yaşar Helvacı: Çocuğun ölümünün künt kafa travmasına bağlı kafa kırıkları, kafa içi kanama, beyin kanaması ve beyin doku harabiyeti sonucu olduğu; olay yeri inceleme raporunda belirtilen özelliklere göre kayalıklardan düşme ile bu durumun meydana gelmesinin mümkün olduğu oy birliği ile mütalaa edilmiştir.

Soruşturma ve takip

Otopsi raporlarının İnebolu Cumhuriyet Başsavcılığına iletilmesiyle soruşturma belgelenmiş bulgular doğrultusunda devam edecektir. Yetkililer, adli ve idari süreçlerin takibinin sürdüğünü duyurdu.

