Samsun'da 13 Yaşındaki Kıza Taciz İddiası: Spor Salonunun Camları Kırıldı

Olayın ayrıntıları

Canik ilçesinde bir spor salonunda yaşanan olayda, iddialara göre 13 yaşındaki kız çocuğuna yönelik taciz bilgisi üzerine aile yakınları iş yerine giderek vitrin camlarını kırdı.

İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Mağdur çocuk, gerekli işlemler için polis tarafından emniyete götürüldü.

Ahlak Büro Amirliği ekiplerince gözaltına alınan spor salonu sahibinin suçlamaları kabul etmediği öğrenildi. Polisteki sorgusu tamamlanan zanlı, Samsun Adliyesi'ne sevk edildi.

