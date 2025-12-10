Aydın'da bin 370 litre tağşiş yağ ele geçirildi

Efeler'de düzenlenen operasyonun ayrıntıları

Güvenlik Şube Müdürlüğü ekiplerinin sahtecilik faaliyetlerini engellemeye yönelik çalışmaları aralıksız sürüyor. Edinilen bilgiye göre, Efeler ilçesi Ata Mahallesi sınırlarında durdurulan bir araçta yapılan aramada, pet şişe ve bidonlara doldurulmuş toplam bin 370 litre tağşiş yağ ele geçirildi.

Aramada, 5 litrelik 244 adet pet şişe ile 50 litrelik 3 adet bidon bulundu. Bulunan ürünlerin kaçak veya tağşiş ürün olduğu değerlendirilerek gerekli tespit çalışmalarına başlandı.

Olayla ilgili olarak şahıs S.S. hakkında 5996 sayılı Gıda Kanununa muhalefetten işlem yapıldı. Ayrıca sürücüye sürücü belgesiz ve muayenesiz araç kullanmaktan 39 bin 521 TL idari para cezası uygulandı; İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü görevlilerince ise 42 bin TL idari para cezası verildi.

Gözaltına alınan şahıs hakkında adli işlem başlatıldı. Yetkililer, benzeri sahtecilik olaylarının önlenmesine yönelik denetim ve incelemelerin devam edeceğini bildirdi.

