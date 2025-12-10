DOLAR
42,6 -0,06%
EURO
49,69 -0,28%
ALTIN
5.745,9 0,31%
BITCOIN
3.942.958,23 0,51%

Aydın'da bin 370 litre tağşiş yağ ele geçirildi

Efeler'de durdurulan araçta pet şişe ve bidonlara doldurulmuş toplam bin 370 litre tağşiş yağ ele geçirildi; şüpheli S.S. hakkında işlem başlatıldı.

Yayın Tarihi: 10.12.2025 21:01
Güncelleme Tarihi: 10.12.2025 21:01
Aydın'da bin 370 litre tağşiş yağ ele geçirildi

Aydın'da bin 370 litre tağşiş yağ ele geçirildi

Efeler'de düzenlenen operasyonun ayrıntıları

Güvenlik Şube Müdürlüğü ekiplerinin sahtecilik faaliyetlerini engellemeye yönelik çalışmaları aralıksız sürüyor. Edinilen bilgiye göre, Efeler ilçesi Ata Mahallesi sınırlarında durdurulan bir araçta yapılan aramada, pet şişe ve bidonlara doldurulmuş toplam bin 370 litre tağşiş yağ ele geçirildi.

Aramada, 5 litrelik 244 adet pet şişe ile 50 litrelik 3 adet bidon bulundu. Bulunan ürünlerin kaçak veya tağşiş ürün olduğu değerlendirilerek gerekli tespit çalışmalarına başlandı.

Olayla ilgili olarak şahıs S.S. hakkında 5996 sayılı Gıda Kanununa muhalefetten işlem yapıldı. Ayrıca sürücüye sürücü belgesiz ve muayenesiz araç kullanmaktan 39 bin 521 TL idari para cezası uygulandı; İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü görevlilerince ise 42 bin TL idari para cezası verildi.

Gözaltına alınan şahıs hakkında adli işlem başlatıldı. Yetkililer, benzeri sahtecilik olaylarının önlenmesine yönelik denetim ve incelemelerin devam edeceğini bildirdi.

AYDIN'IN EFELER İLÇESİNDE DURDURULAN BİR ARAÇ İÇERİSİNDE PET ŞİŞE VE BİDONLARA DOLDURULMUŞ TOPLAM...

AYDIN'IN EFELER İLÇESİNDE DURDURULAN BİR ARAÇ İÇERİSİNDE PET ŞİŞE VE BİDONLARA DOLDURULMUŞ TOPLAM BİN 370 LİTRE TAĞŞİŞ YAĞ ELE GEÇİRİLDİ.

İLGİLİ HABERLER

Son Gün 1 Ocak: Tapu Başvurusu Yapmayanlar 3 Kat Harç Ödeyecek

İmplant SGK'ya mı Giriyor? TBMM'ye 4 Adet Teklifi

MEB Açıkladı: 1. Dönem 2. Ortak Sınav Tarihleri 2025

10 Aralık 2025: Bugün Maç Var mı? Kesintisiz Maç Listesi ve Yayın Kanalları

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
TikTok’taki çocuk istismarcısının ifadesi ortaya çıktı
2
Üsküdar'da Park Halindeki Hafif Ticari Alev Aldı
3
Kocaeli'de 10 Yaşındaki Miraç Efe İslam'a Servis Minibüsü Çarptı — Hastanede Yaşamını Yitirdi
4
Muş’ta Narkotik Operasyonu: 4 Tutuklama, Bonzai ve Metamfetamin Ele Geçirildi
5
Aydın'da bin 370 litre tağşiş yağ ele geçirildi
6
Gaziantep'te Ambalaj Fabrikasında Yangın: 1 İşçi Dumandan Etkilendi
7
Gülşah Durbay’ın Sağlığı Ciddiyetini Koruyor - Manisa Şehir Hastanesi’nde Yoğun Bakım

Ziraat Bankası Aralık 2025 Emekli Promosyonu: Son Günler, 12.000 TL'ye Varan Destek

Emlak Müzayede Başlıyor: 11-12 Aralık 2025'te 45 İlde, 340 Lot

10 Aralık 2025: Bugün Maç Var mı? Kesintisiz Maç Listesi ve Yayın Kanalları

FED'in Aralık 2025 Faiz Kararı İçin Son Saatler: İndirim Geliyor mu?

VakıfBank’tan Yılbaşına Özel: 3 Ay Ödemesiz Kredi, İlk Taksit Şubat 2026

Vatandaşlık Maaşı (GETAD) Geliyor: Pilot 2026, Genel 2027

Öğrencilere ÖTV'siz Cihaz: 9.500 TL Sınırı Kalkıyor

Son Gün 1 Ocak: Tapu Başvurusu Yapmayanlar 3 Kat Harç Ödeyecek

MEB Açıkladı: 1. Dönem 2. Ortak Sınav Tarihleri 2025

Vatandaşlık Maaşı: 20 Bin TL'ye Kadar Gelir Garantisi Açıklandı

MGM Kar Haritasını Açıkladı: Hangi İllerde Kar Var, İstanbul'a Ne Zaman Yağacak?

İmplant SGK'ya mı Giriyor? TBMM'ye 4 Adet Teklifi