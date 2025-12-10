Malatya'da çatıdan düşen işçi ağır yaralandı

Kazanın ayrıntıları ve müdahale

Malatya’da inşaat halindeki altı katlı binanın çatısında çalışan bir işçi, düşme sonucu ağır yaralandı.

Olay, saat 15.30 sıralarında Yeşilyurt İlçesi Bostanbaşı Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İncirlik Sokak üzerindeki şantiyede çalışan A.E.A., çatıda çalışma yaptığı sırada dengesini kaybederek zemine düştü.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı işçi, yapılan ilk müdahalenin ardından Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Hastanede tedavisine devam edilen işçinin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Olayla ilgili olarak başlatılan inceleme sürüyor.

