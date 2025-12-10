MKE ALPAY ile Mayınlı Arazilerde Güvenli Geçit

Makine ve Kimya Endüstrisi (MKE) tarafından geliştirilen MKE ALPAY, mayınlı arazilerde harekatı kolaylaştırmak üzere üretildi.

Yerli ve millî tasarım

%100 yerli ve millî imkânlarla MKE mühendisleri tarafından geliştirilen MKE ALPAY, motorize birlikler ve yaya unsurların hedeflenen bölgeye güvenli şekilde intikal etmesini sağlıyor.

Taşınabilirlik ve etki

Römork üzerine kurulu sistem, zırhlı personel taşıyıcı (ZPT), tank veya kamyon gibi araçlarla kolaylıkla taşınabiliyor. 400 kilogram C4 patlayıcı ile yüzde 99 temizleme güvenilirliği sağlıyor.

Nasıl çalışıyor?

Sistem, temizlenecek araziye getirildikten sonra bünyesindeki roket ile 200 metreye kadar fırlatılabiliyor. Fırlatılan roket, detonatör aracılığıyla uzaktan ateşleniyor ve 10 metre genişlikte ve 100 metre uzunluktaki alanda, yerin 1 metre altında bulunan anti-tank ve anti-personel mayınlarını etkisiz hale getirerek güvenli bir koridor oluşturuyor.

Operasyon ve kullanım

Arazinin mayından temizlendiği teyit edildikten sonra motorize ve piyade birlikleri açılan koridordan güvenli şekilde intikal ediyor. Sistem her türlü hava şartında etkin olarak kullanılabiliyor ve 2 personelle 15 dakika gibi kısa sürede kullanıma hazır hale getirilebiliyor.

İhracat potansiyeli ve sahadaki kullanım

Dünya genelinde büyük tehdit oluşturan mayınlı sahalara çözüm sunan MKE ALPAY, yüksek ihracat potansiyeliyle dikkat çekiyor. Sistem, halihazırda Mehmetçik tarafından mayın riskinin bulunduğu harekât sahalarında ve sınır bölgelerinde aktif olarak kullanılıyor.

