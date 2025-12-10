Samsun Havza'da 3 Araçlı Kaza: 3 Yaralı

Ortaklar Mahallesi mevkiinde meydana geldi

Kaza, Vezirköprü-Havza karayolu Ortaklar Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Vezirköprü istikametinden Havza yönüne giden Ümit Ç. idaresindeki 55 AAK 517 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu karşı yönden gelen Hasan Y. idaresindeki 37 PS 025 plakalı otomobille çarpıştı.

Çarpmanın etkisiyle savrulan Ümit Ç. idaresindeki otomobil, yine karşı yönden gelmekte olan Serhat Ö.'nün kullandığı 55 AAZ 303 plakalı otomobile çarptı. Kazada sürücü Ümit Ç. ile araçlarda bulunan Hatice Ö. ve Kurtça Ö. yaralandı.

Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi yaptı. Yaralılar, ambulanslarla Havza Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

SAMSUN'UN HAVZA İLÇESİNDE 3 ARACIN KARIŞTIĞI TRAFİK KAZASINDA 3 KİŞİ YARALANDI.