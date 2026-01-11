Kasapoğlu: "Tek bir kişi kalmayana kadar çalışacağız" — TBMM Engelli Komisyonu Kayseri'de

Yayın Tarihi: 11.01.2026 17:36
Güncelleme Tarihi: 11.01.2026 17:36
Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Engelli Bireylerin Sorunlarını Araştırma Komisyonu Başkanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Kayseri'de düzenlenen Bölge İstişare Toplantısı sonrası basın mensuplarına önemli açıklamalarda bulundu.

Kasapoğlu, komisyonda benimsedikleri yaklaşımı özetleyerek, "Çözüm odaklı yaklaşımlar geliştirmek için fotoğrafı net çekmek önemlidir. Doğru teşhis konmazsa, doğru tedavi gerçekleşmez" ifadelerini kullandı. "Asıl olan çözümdür" sözünü vurgulayan Kasapoğlu, rapor hazırlıklarında tüm verilerin objektif şekilde yer alacağını belirtti.

Komisyonun saha odaklı çalıştığını kaydeden Kasapoğlu, "Bizim komisyonumuz masa başı bir komisyon değil. Tamamen vatandaşımıza odaklıdır. Vatandaşımızın derdini dinlemeyi, çözüme yönelik yol açmayı hedefleyen bir kurumuz" dedi. Komisyonun çalışmalarına ilişkin olarak, "30 komisyon toplantısı yaptık, odak grup çalışmaları gerçekleştirdik" bilgisini paylaştı ve "Bu kışta kıyamette 12 ili bir araya getirdik" ifadelerini kullandı.

Kasapoğlu, 3 Aralık Engelliler Günü ile ilgili de, "Engellilik Günü bir güne mahsus bir konu değildir. 3 Aralık Engelliler Günü; herkesin oturup konuştuğu ve sonrasında kapağını kapattığı bir konu olmamalıdır" diyerek, konunun yılın her günü takip edilmesi gerektiğini vurguladı.

"Yerel yönetimler sorumluluk sahibidir"

Yerel yönetimlerin bu konudaki rolüne dikkat çeken Kasapoğlu, "Yerel yönetimler bu konuda çok büyük sorumluluk sahibidir. Sivil toplumuyla, merkezi idaresiyle herkes kendi muhasebesini yapacaktır" dedi. Saha çalışmalarıyla eksiksiz veri toplamaya devam edeceklerini belirten Kasapoğlu, "Bize ulaşan tek bir kişi kalmayana kadar gideceğiz" şeklinde konuştu.

Komisyonun önceliklerini sıralayan Kasapoğlu, sağlık hizmetlerine erişim, diş tedavisi, rapor alma süreçleri, eğitim ve kurumsal düzenlemeler ile sosyal yardımlardaki tıkanma noktalarının ele alınacağını söyledi. "Fotoğrafı yüksek çözünürlükle çektikten sonra, raporu da tüm objektifliğiyle, hiçbir veriyi atlamadan ortaya koyacağız" vurgusunu yaptı.

Son olarak Kasapoğlu, TBMM çatısı altındaki bu platformun engelli bireylere hizmet sunmaya devam edeceğini belirterek, vatandaşın talep ve sıkıntılarını parlamentoya taşıyacaklarını ifade etti.

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları