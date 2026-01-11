Başkan Balaban Seyitli’de Halı Sahada Çocuklarla Buluştu

Yunusemre Belediye Başkanı Semih Balaban, Seyitli Mahallesi'nde yeni halı sahayı inceledi, maç yapan çocuklarla bir araya gelip mahalle projelerini görüştü.

Yayın Tarihi: 11.01.2026 17:47
Güncelleme Tarihi: 11.01.2026 17:47
Başkan Balaban Seyitli’de Halı Sahada Çocuklarla Buluştu

Başkan Balaban Seyitli’de Halı Sahada Çocuklarla Buluştu

Yunusemre Belediye Başkanı Semih Balaban, Yuntdağı’nda bulunan Seyitli Mahallesinde vatandaşlarla bir araya geldi. Kısa süre önce mahalleye kazandırılan halı sahayı inceleyen Balaban, sahada maç yapan çocukların eğlencesine ortak oldu.

Ziyarette kimler yer aldı

Yeni yılda da mahalle ziyaretlerine ara vermeden devam eden Başkan Balaban’a, Başkan Yardımcısı Emine Özge Arslan ve Seyitli Mahalle Muhtarı İbrahim Gürcan eşlik etti. Ziyaret sırasında mahalle sakinleriyle tamamlanan, yapımı süren ve planlanan projeler hakkında fikir alışverişinde bulunuldu.

Halı saha incelemesi ve çocuklarla buluşma

İlk olarak yapımı kısa süre önce tamamlanarak mahallelinin hizmetine sunulan halı sahayı gezen Başkan Balaban, burada incelemelerde bulundu. İncelemeler sırasında sahada maç yapan çocuklarla bir araya gelen Balaban, onların keyifli anlarına ortak oldu.

İbadet yeri ziyareti ve proje değerlendirmeleri

Daha sonra, hayırsever bir iş insanı ile belediyenin katkılarıyla kadınlar için yapılan ibadet yerini ziyaret eden Başkan Balaban, çalışmalar hakkında bilgi aldı. Ziyaretin devamında mahallede yapılması planlanan projeler yerinde değerlendirildi ve mahalle sakinleriyle görüş alışverişinde bulunuldu.

Ziyaretin sonucu

Ziyaret, vatandaşlardan gelen talep ve önerilerin hızlıca çözümü için not alınmasıyla sona erdi.

YUNUSEMRE BELEDİYE BAŞKANI SEMİH BALABAN, YUNTDAĞI’NDA YER ALAN SEYİTLİ MAHALLESİ’NDE...

YUNUSEMRE BELEDİYE BAŞKANI SEMİH BALABAN, YUNTDAĞI’NDA YER ALAN SEYİTLİ MAHALLESİ’NDE VATANDAŞLARLA BİR ARAYA GELDİ. KISA SÜRE ÖNCE MAHALLEYE KAZANDIRILAN HALI SAHAYI İNCELEYEN BELEDİYE BAŞKANI BALABAN, MAÇ YAPAN ÇOCUKLARIN EĞLENCESİNE DE ORTAK OLDU.

YUNUSEMRE BELEDİYE BAŞKANI SEMİH BALABAN, YUNTDAĞI’NDA YER ALAN SEYİTLİ MAHALLESİ’NDE...

Yazar
EDİTÖR

Gizem Polat

2 yıllık deneyimli (Junior). Gece boyunca sosyal medyada viral olan videoları, yurt dışındaki (ABD saat dilimi) gelişmeleri takip eder ve sabah gündemi için taslaklar hazırlar.

İLGİLİ HABERLER

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Salihli Kahveciler Esnaf Odası'nda Hakan Yerli 3. Kez Başkan
2
Başkan Balaban Seyitli’de Halı Sahada Çocuklarla Buluştu
3
Aytekin Şadan Kula Esnaf ve Sanatkârlar Odası'nda güven tazeledi
4
Kasapoğlu: "Tek bir kişi kalmayana kadar çalışacağız" — TBMM Engelli Komisyonu Kayseri'de
5
Ruh Sağlığının En Güçlü İlacı: Uyku ve Melatonin
6
2026 Asgari Ücreti Açıklanma Tarihi: 2. Toplantıya İşçi Temsilcileri Katılmadı
7
Vali Mehmet Fatih Çiçekli'ye Karaman'da Duygusal Uğurlama — Ardahan Ataması

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları