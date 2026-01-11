Başkan Balaban Seyitli’de Halı Sahada Çocuklarla Buluştu

Yunusemre Belediye Başkanı Semih Balaban, Yuntdağı’nda bulunan Seyitli Mahallesinde vatandaşlarla bir araya geldi. Kısa süre önce mahalleye kazandırılan halı sahayı inceleyen Balaban, sahada maç yapan çocukların eğlencesine ortak oldu.

Ziyarette kimler yer aldı

Yeni yılda da mahalle ziyaretlerine ara vermeden devam eden Başkan Balaban’a, Başkan Yardımcısı Emine Özge Arslan ve Seyitli Mahalle Muhtarı İbrahim Gürcan eşlik etti. Ziyaret sırasında mahalle sakinleriyle tamamlanan, yapımı süren ve planlanan projeler hakkında fikir alışverişinde bulunuldu.

Halı saha incelemesi ve çocuklarla buluşma

İlk olarak yapımı kısa süre önce tamamlanarak mahallelinin hizmetine sunulan halı sahayı gezen Başkan Balaban, burada incelemelerde bulundu. İncelemeler sırasında sahada maç yapan çocuklarla bir araya gelen Balaban, onların keyifli anlarına ortak oldu.

İbadet yeri ziyareti ve proje değerlendirmeleri

Daha sonra, hayırsever bir iş insanı ile belediyenin katkılarıyla kadınlar için yapılan ibadet yerini ziyaret eden Başkan Balaban, çalışmalar hakkında bilgi aldı. Ziyaretin devamında mahallede yapılması planlanan projeler yerinde değerlendirildi ve mahalle sakinleriyle görüş alışverişinde bulunuldu.

Ziyaretin sonucu

Ziyaret, vatandaşlardan gelen talep ve önerilerin hızlıca çözümü için not alınmasıyla sona erdi.

