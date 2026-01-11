Aytekin Şadan Kula Esnaf ve Sanatkârlar Odası'nda güven tazeledi

Kula Esnaf ve Sanatkârlar Odası Başkanı Aytekin Şadan, tek listeyle girdiği olağan genel kurul seçiminde üyelerin desteğini alarak yeniden başkanlığa seçildi.

Seçim ve sonuç

Genel kurul Kula Belediye Düğün Salonu’nda gerçekleştirildi; saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. Faaliyet ve denetim raporları okunarak oy birliğiyle ibra edildi.

Tek listeyle yapılan seçimde Aytekin Şadan, üyelerin tamamının oyunu alarak yeniden Kula Esnaf ve Sanatkârlar Odası Başkanlığı görevine seçildi.

Başkanın mesajı

Aytekin Şadan: Bugüne kadar esnafımızın sorunlarını çözmek, taleplerini ilgili mercilere iletmek ve odamızı daha güçlü bir yapıya kavuşturmak için çalıştık. Yeni dönemde de aynı azim ve kararlılıkla, birlik ve beraberlik içinde Kula esnafı için çalışmaya devam edeceğiz. Kapımız tüm esnafımıza her zaman açık olacaktır.

Tebrikler ve katılımcılar

Genel kurulda konuşan Kula Kaymakamı Talha Altuntaş ise Aytekin Şadan’ı tebrik ederek, "Esnaf ve sanatkârlarımız, ilçemizin ekonomik ve sosyal hayatının temel taşlarıdır. Yeniden başkan seçilen Sayın Aytekin Şadan’a ve yönetimine başarılar diliyorum. Kamu kurumları olarak esnafımızın her zaman yanında olmaya devam edeceğiz," ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından Başkan Şadan ve yönetim kurulu üyeleri tebrikleri kabul etti; genel kurul iyi dilek temennileriyle sona erdi.

Genel kurula Kula Kaymakamı Talha Altuntaş, Kula Belediye Başkanı Hikmet Dönmez, AK Parti Kula İlçe Başkanı Nejat Gülmez, CHP Kula İlçe Başkanı Esen Çınar, Manisa Büyükşehir Belediyesi Kula Koordinatörü Adem Yardımcı, oda başkanları, esnaf temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

