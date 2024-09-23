79. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu New York’ta Başlıyor

79. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu New York’ta Yapılacak

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'nun 79'uncusu, "Kimseyi geride bırakmamak" temasıyla 24-30 Eylül tarihleri arasında New York'ta gerçekleştirilecek. Bu yıl, dünya genelindeki diplomatik etkinliklerden biri olarak büyük önem taşıyan bu buluşmaya 133 devlet ve hükümet başkanının katılması bekleniyor.

BM Genel Sekreteri Açılışı Yapacak

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, açılış konuşmasını yapacak ve Genel Kurulun başkanlığını Kamerunlu Philemon Yong üstlenecek. Türkiye’yi temsilen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ilk gün 3. sırada söz alacak ve Gazze'deki duruma dikkat çekecek.

Crisisler Üzerinde Eğilimler

Liderler bu yıl Gazze, Ukrayna, Sudan ve Haiti gibi birçok kriz konusunu masaya yatıracak. Gazze’de ateşkes ve insani yardım gibi konuların yanı sıra, uluslararası hukukun ihlali konusu da ele alınacak. Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ve İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu da bu süreçte söz alacak.

"Kimseyi Geride Bırakmamak" Teması

Bu yılki görüşmelerin ana teması, "Kimseyi geride bırakmamak: Barış, sürdürülebilir kalkınma ve insan onuru" olacak. Guterres, bu konuda yaptığı açıklamada, mevcut küresel düzenin yetersizliğine vurgu yaptı.

Geçmişten İlginç Anılar

Geçmişte, BM Genel Kurulunda yaşanan ilginç anılar arasında Küba Devlet Başkanı'nın 296 dakika konuşması ve Kaddafi'nin 100 dakikalık konuşması dikkat çekiyor. Ayrıca, liderlerin kısıtlamalara uymadığı durumlar da sıkça gündeme geliyor.

800 bine varan insanlık dramının yaşandığı bölgelere odaklanan BM, barış fırsatlarını artırmak için bu buluşmada önemli kararların alınmasını hedefliyor.