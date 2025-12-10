Buğday Tanesi Protez Merkezi Gaziantep'te Umut Oluyor

Buğday Tanesi Protez Ortez Yapım ve Uygulama Merkezi Gaziantep'te umut oluyor

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi bünyesinde hizmet veren Buğday Tanesi Protez Ortez Yapım ve Uygulama Merkezi, çeşitli nedenlerle uzuv kaybı yaşayan özel durumlu bireylere yeniden yaşam şansı sunuyor. Belediye sosyal belediyecilik vizyonuyla hayata geçirilen merkez, kısa sürede Türkiye'nin örnek merkezlerinden biri haline geldi.

Merkezin yapısı ve hizmet kalitesi

Şubat 2024'te hizmete başlayan merkez, 826 metrekare alan üzerinde, 530 metrekare kapalı alanda faaliyet gösteriyor. Protez-ortez teknikerlerinden fizyoterapistlere kadar farklı uzmanlıkların birlikte çalıştığı merkez, üniversitelerle yürütülen iş birlikleri sayesinde en güncel yöntemleri uyguluyor ve her protezi kişiye özel hazırlıyor.

Türkiye'de bir ilk: Test soketi sistemi

Merkez, Türkiye'de ilk kez uygulamayı standart hale getirdiği "test soketi" sistemiyle kullanıcı odaklı hizmet sunuyor. Bu uygulama sayesinde protezler yalnızca üretilip teslim edilmiyor; kullanıcının konforu, dengesi ve yaşam kalitesi aktif olarak test edilerek revizyon ihtiyaçları asgariye indiriliyor.

Fizyoterapist desteği ve üretim kapasitesi

Türkiye'de bünyesinde fizyoterapist bulunduran tek protez-ortez merkezi olan Buğday Tanesi, kullanıcıların protezlerine daha hızlı adapte olmasını sağlıyor. Bu destek günlük hayata dönüş süresini kısaltırken özgüveni de artırıyor. Üretim kapasitesi açısından merkez, ülke ortalamasının çok üzerinde hizmet veriyor; benzer merkezlerin aylık 3 ila 10 protez üretirken, Gaziantep'teki merkez aylık 100 proteze kadar çıkabiliyor.

Deprem sonrası destek: Binlerce kişiye ücretsiz hizmet

6 Şubat depremlerinin ardından harekete geçen Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, "Asrın Felaketinde Engelleri Birlikte Aşıyoruz" projesiyle 11 ilde depremden etkilenen vatandaşlara ücretsiz protez desteği sağladı. Merkez, proje kapsamında bin 100 kişiye ücretsiz ortez ve protez hizmeti sunarken, toplamda bin 460 vatandaşa doğrudan destek verdi.

Başkan Fatma Şahin: "Her protez bir hayatı değiştirir"

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, merkezin insan hayatına dokunan yönünü vurgulayarak, "Her bir protez, bir insanın yeniden yürüyebilmesi, bir çocuğun yeniden koşabilmesi, bir annenin yeniden sarılabilmesi demek. Bizim için bu başarı rakamlardan çok daha fazlası. İnsanı yaşatmanın, umudu büyütmenin adı" dedi.

Şahin, merkezin Gaziantep Modeli'nin bir yansıması olduğunu belirterek, "Kimseyi geride bırakmayan, herkesin eşit imkanlara sahip olduğu bir şehir için çalışmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

GAZİANTEP BÜYÜKŞEHİR, UMUTLARI YENİDEN YEŞERTİYOR