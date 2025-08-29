DOLAR
81 İlde Sığınak Seferberliği Başlıyor: Millet Bahçelerinin Altına Modern Sığınaklar

Millî İstihbarat Akademisi raporu doğrultusunda 81 ilde millet bahçelerinin altına modern sığınaklar kurulacak; 1987 Sığınak Yönetmeliği güncelleniyor.

Yayın Tarihi: 29.08.2025 09:21
Güncelleme Tarihi: 29.08.2025 09:21
81 ilde sığınak seferberliği başlıyor

Türkiye, olası çatışma veya doğal afet durumlarında sivil halkın güvenliğini artırmak amacıyla kapsamlı bir adım atıyor. Millî İstihbarat Akademisinin (MİA) raporu doğrultusunda hükûmet, 81 ilin tamamını kapsayan modern sığınak ağı kurma çalışmalarını başlattı.

Millet bahçelerinin altı güvenli liman olacak

Projede dikkat çeken nokta, sığınakların yer seçiminde yapısal bir tercih yapılması: büyük kısmı, özellikle büyükşehirlerde, halkın kolay erişebileceği merkezi noktalarda bulunan millet bahçelerinin altına inşa edilecek. Bu tercih, acil durumlarda milyonlarca vatandaşın panik yaşamadan hızlı ve düzenli tahliyesini sağlamayı hedefliyor.

Modern yaşam destek üniteleri kuruluyor

Yeni nesil sığınaklar, geçmişteki bodrum anlayışından uzak, modern standartlara uygun şekilde tasarlanacak. İnşa edilecek alanlarda havalandırma sistemleri, kesintisiz enerji kaynakları, temiz su depoları, iletişim altyapısı, ilk yardım ve sağlık üniteleri ile uzun süreli konaklamalara uygun gıda stok alanları yer alacak. Amaç, sığınakta kalan vatandaşların temel ihtiyaçlarının eksiksiz karşılanmasıdır.

1987 yönetmeliği günümüz şartlarına uyarlanacak

Türkiye'de sığınak yapımını düzenleyen mevzuat, 1987 yılında yürürlüğe giren Sığınak Yönetmeliğine dayanıyordu. Artan nüfus, gelişen yapı teknolojileri ve değişen tehdit algısı nedeniyle mevcut yönetmeliğin güncellenmesi zorunlu hale geldi. Hükûmetin, bu kapsamlı proje ile birlikte yönetmeliği teknolojik ve sosyal gerçeklere uygun hale getirme çalışmalarında son aşamaya geldiği bildirildi. Yeni düzenlemelerde sığınakların sadece metrekare hesabına göre değil, barındıracağı teknolojik altyapı ve yaşam destek standartlarına göre de şartlandırılması bekleniyor.

