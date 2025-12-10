Gaziantep'te Ambalaj Fabrikasında Yangın: 1 İşçi Dumandan Etkilendi

Gaziantep'te ambalaj fabrikasında yangın: 1 işçi dumandan etkilendi

Gaziantep'in Şehitkamil ilçesi 5.Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan bir ambalaj fabrikasında akşam saatlerinde yangın çıktı.

İddiaya göre yangın, saat 18.00 civarında bilinmeyen bir nedenle başladı. Yangının fark edilmesi üzerine 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunuldu.

Müdahale

Olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ve Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi'ne bağlı ekipler, toplam 33 araç ve 58 itfaiye personeli ile müdahale etti. Yangın, ekiplerin yaklaşık 3 saat süren çalışmasının ardından kontrol altına alındı.

Sağlık durumu ve soruşturma

Yangında dumandan etkilenen bir işçiye olay yerindeki sağlık ekipleri tarafından müdahale edildi. Ekiplerin fabrikadaki yer yer soğutma çalışmaları devam ediyor.

Yangına ilişkin soruşturma başlatıldı.

