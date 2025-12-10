DOLAR
42,6 -0,04%
EURO
49,69 -0,28%
ALTIN
5.747,56 0,29%
BITCOIN
3.951.203,89 0,31%

Gaziantep'te Ambalaj Fabrikasında Yangın: 1 İşçi Dumandan Etkilendi

Gaziantep'te 5.Organize Sanayi Bölgesi'ndeki ambalaj fabrikasında çıkan yangın, itfaiyenin yaklaşık 3 saatlik müdahalesiyle kontrol altına alındı; 1 işçi dumandan etkilendi.

Yayın Tarihi: 10.12.2025 21:21
Güncelleme Tarihi: 10.12.2025 21:21
Gaziantep'te Ambalaj Fabrikasında Yangın: 1 İşçi Dumandan Etkilendi

Gaziantep'te ambalaj fabrikasında yangın: 1 işçi dumandan etkilendi

Gaziantep'in Şehitkamil ilçesi 5.Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan bir ambalaj fabrikasında akşam saatlerinde yangın çıktı.

İddiaya göre yangın, saat 18.00 civarında bilinmeyen bir nedenle başladı. Yangının fark edilmesi üzerine 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunuldu.

Müdahale

Olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ve Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi'ne bağlı ekipler, toplam 33 araç ve 58 itfaiye personeli ile müdahale etti. Yangın, ekiplerin yaklaşık 3 saat süren çalışmasının ardından kontrol altına alındı.

Sağlık durumu ve soruşturma

Yangında dumandan etkilenen bir işçiye olay yerindeki sağlık ekipleri tarafından müdahale edildi. Ekiplerin fabrikadaki yer yer soğutma çalışmaları devam ediyor.

Yangına ilişkin soruşturma başlatıldı.

GAZİANTEP’TE BİR AMBALAJ FABRİKASINDA ÇIKAN YANGIN, İTFAİYE EKİPLERİNİN YAKLAŞIK 3 SAAT SÜREN...

GAZİANTEP’TE BİR AMBALAJ FABRİKASINDA ÇIKAN YANGIN, İTFAİYE EKİPLERİNİN YAKLAŞIK 3 SAAT SÜREN MÜDAHALESİNİN ARDINDAN KONTROL ALTINA ALINDI. YANGINDA BİR İŞÇİ DUMANDAN ETKİLENİRKEN, EKİPLERİN SOĞUTMA ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR.

GAZİANTEP’TE BİR AMBALAJ FABRİKASINDA ÇIKAN YANGIN, İTFAİYE EKİPLERİNİN YAKLAŞIK 3 SAAT SÜREN...

İLGİLİ HABERLER

İmplant SGK'ya mı Giriyor? TBMM'ye 4 Adet Teklifi

Ziraat Bankası Aralık 2025 Emekli Promosyonu: Son Günler, 12.000 TL'ye Varan Destek

MEB Açıkladı: 1. Dönem 2. Ortak Sınav Tarihleri 2025

VakıfBank’tan Yılbaşına Özel: 3 Ay Ödemesiz Kredi, İlk Taksit Şubat 2026

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
TikTok’taki çocuk istismarcısının ifadesi ortaya çıktı
2
Üsküdar'da Park Halindeki Hafif Ticari Alev Aldı
3
Kocaeli'de 10 Yaşındaki Miraç Efe İslam'a Servis Minibüsü Çarptı — Hastanede Yaşamını Yitirdi
4
Muş’ta Narkotik Operasyonu: 4 Tutuklama, Bonzai ve Metamfetamin Ele Geçirildi
5
Aydın'da bin 370 litre tağşiş yağ ele geçirildi
6
Gaziantep'te Ambalaj Fabrikasında Yangın: 1 İşçi Dumandan Etkilendi
7
Gülşah Durbay’ın Sağlığı Ciddiyetini Koruyor - Manisa Şehir Hastanesi’nde Yoğun Bakım

Ziraat Bankası Aralık 2025 Emekli Promosyonu: Son Günler, 12.000 TL'ye Varan Destek

Emlak Müzayede Başlıyor: 11-12 Aralık 2025'te 45 İlde, 340 Lot

10 Aralık 2025: Bugün Maç Var mı? Kesintisiz Maç Listesi ve Yayın Kanalları

FED'in Aralık 2025 Faiz Kararı İçin Son Saatler: İndirim Geliyor mu?

VakıfBank’tan Yılbaşına Özel: 3 Ay Ödemesiz Kredi, İlk Taksit Şubat 2026

Vatandaşlık Maaşı (GETAD) Geliyor: Pilot 2026, Genel 2027

Öğrencilere ÖTV'siz Cihaz: 9.500 TL Sınırı Kalkıyor

Son Gün 1 Ocak: Tapu Başvurusu Yapmayanlar 3 Kat Harç Ödeyecek

MEB Açıkladı: 1. Dönem 2. Ortak Sınav Tarihleri 2025

Vatandaşlık Maaşı: 20 Bin TL'ye Kadar Gelir Garantisi Açıklandı

MGM Kar Haritasını Açıkladı: Hangi İllerde Kar Var, İstanbul'a Ne Zaman Yağacak?

İmplant SGK'ya mı Giriyor? TBMM'ye 4 Adet Teklifi