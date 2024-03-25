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TikTok’taki çocuk istismarcısının ifadesi ortaya çıktı

Tokat’ta yaşayan ve sosyal paylaşım sitesi olan TİkTok üzerinden reşit olmayan çocukları istismar ettiği iddia edilen emekli uzman çavuş Mehmet A. (56), olayın ortaya çıkması ile gözaltına alınmış ve adliyeye sevk edilmişti. Şahsın adliyede verdiği ifade ortaya çıktı.

Yayın Tarihi: 25.03.2024 16:53
Güncelleme Tarihi: 25.03.2024 16:53
TikTok’taki çocuk istismarcısının ifadesi ortaya çıktı

Sosyal paylaşım sitesi TikTok üzerinden, reşit olamayan çocuklara yönelik cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen emekli uzman çavuş Mehmet A. (56), Tokat Cumhuriyet Başsavcılığı talimatı ile yapılan operasyonda gözaltına alınmıştı. Daha sonra adliyeye sevk edilen şahısın, hakkındaki suçlamaları reddettiği öğrenildi.

Yapılan incelemelere göre şahsın Tokat’ın Erbaa ilçesinde yaşadığı ve bazı psikolojik sorunlar nedeniyle 2010’da malulen emekli edildiği belirlendi. Mehmet A., cinsel istismar, çocuk istismarı gibi suçların yanı sıra müstehcenlik, haklı kin ve düşmanlığa sevk etme, aşağılama gibi suçlarla gözaltına alınmış ve bugün adliyeye sevk edilmişti.

Şahıs, kendisi hakkında ortaya atılan iddiaları kabul etmediğini ifade etti. TikTok üzerinden canlı yayınlar yaptığını kabul eden şahıs, bu yayınlarda çocukları taciz etmediğini iddia etti.

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