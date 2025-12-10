DOLAR
Muş’ta Narkotik Operasyonu: 4 Tutuklama, Bonzai ve Metamfetamin Ele Geçirildi

Muş’ta düzenlenen narkotik operasyonda bonzai, metamfetamin ve ruhsatsız tabanca ele geçirildi; 4 şüpheli tutuklandı.

Yayın Tarihi: 10.12.2025 21:14
Güncelleme Tarihi: 10.12.2025 21:14
Muş’ta Narkotik Operasyonu: 4 Tutuklama, Bonzai ve Metamfetamin Ele Geçirildi

Muş’ta Narkotik Operasyonu: 4 Tutuklama

Operasyon ve Ele Geçirilenler

Muş İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde uyuşturucu madde ticaretinin önlenmesine yönelik geniş kapsamlı bir operasyon gerçekleştirdi.

Uyuşturucu imal ve ticareti yaptığı değerlendirilen 10 şüpheliye ait 7 ikamette yapılan aramalarda, 5 parça halinde 7,43 gram metamfetamin, 11 parça halinde 275 gram sentetik kannabinoid (bonzai), 1 parça halinde 1 gram A-M (bonzai ham maddesi) ile 1 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Adli Süreç

Operasyon kapsamında 9 şüpheli hakkında TCK 188 kapsamında işlem yapıldı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan zanlılar adliyeye sevk edildi.

Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 4’ü tutuklandı, 2 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Ayrıca operasyon kapsamında adı geçen 3 şüpheli hakkında ikmalen tahkikatın sürdüğü bildirildi.

