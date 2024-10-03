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83 Yaşındaki Emekli Şoförün 1954 Model Kamyonetiyle Bağlantısı

Dursun Hakkı Sofuoğlu, 1954 model kamyonetiyle hayatına devam ediyor ve ona büyük bir bağlılık duyuyor.

Yayın Tarihi: 03.10.2024 09:49
Güncelleme Tarihi: 03.10.2024 09:56
83 Yaşındaki Emekli Şoförün 1954 Model Kamyonetiyle Bağlantısı

83 Yaşında Kamyonetine Bağlılık

Trabzon'un Sürmene ilçesinde yaşayan 83 yaşındaki Dursun Hakkı Sofuoğlu, 65 yıldır sahip olduğu 1954 model kamyonetiyle sıkı bir bağ kurmuş durumda.

Çocukluk Yıllarından Bu Yana Araba Sevgisi

Aksu Mahallesi'nde oturan Sofuoğlu, AA muhabirine verdiği röportajda, araba sevgisinin çocukluğuna dayandığını ifade etti. "Şoförlük yapmayı çocukluğumdan beri hayal ediyordum. Okula gitmek yerine muavinlik yapardım," dedi. 1959 yılında ehliyet aldığını ve o günden beri şoförlük yaptığını belirtti.

Kamyonetinin Özellikleri ve Hikayesi

Sofuoğlu, meslek hayatı boyunca birçok kamyona sahip olduğunu ve son olarak BMC marka bir kamyon kullandığını açıkladı. "Bu kamyoneti alırken çok beğendim. Araziye uygun olduğu için tercih ettim. Sultan Murat Yaylası'ndaki yolları bu kamyonetle keşfediyorum," şeklinde konuştu.

Sorunları Yok, Özellikle De Satmayı Düşünmüyor

Sofuoğlu, kamyonetinin hala çalıştığını ve sorun yaşamadığını dile getirdi. Aynı zamanda, kamyonetinin geleceği hakkında da bir vasiyeti olduğunu belirtti: "Benim buradaki mezarımda duracak. Çocuklarım belki satar ama ben satmam".

İlginç Görünüm ve Fotoğraflar

Mahalle sakinlerinin kamyonete olan ilgisi oldukça fazla. Sofuoğlu, "Bir yere gittiğimde, insanlar fotoğraflarını çekiyor. Eski bir araba olduğu için dikkat çekiyor," dedi.

Sonuç

Dursun Hakkı Sofuoğlu'nun 1954 model kamyoneti, yalnızca bir taşıma aracı olmanın ötesinde, ona ait bir hafıza ve yaşam biçimi haline gelmiş durumda.

Trabzon'un Sürmene ilçesinde yaşayan 83 yaşındaki Dursun Hakkı Sofuoğlu, 65 yıl önce satın aldığı...

Trabzon'un Sürmene ilçesinde yaşayan 83 yaşındaki Dursun Hakkı Sofuoğlu, 65 yıl önce satın aldığı 1954 model kamyonetiyle hayatını sürdürüyor.

Trabzon'un Sürmene ilçesinde yaşayan 83 yaşındaki Dursun Hakkı Sofuoğlu, 65 yıl önce satın aldığı...

Trabzon'un Sürmene ilçesinde yaşayan 83 yaşındaki Dursun Hakkı Sofuoğlu, 65 yıl önce satın aldığı 1954 model kamyonetiyle hayatını sürdürüyor.

Trabzon'un Sürmene ilçesinde yaşayan 83 yaşındaki Dursun Hakkı Sofuoğlu, 65 yıl önce satın aldığı...

Trabzon'un Sürmene ilçesinde yaşayan 83 yaşındaki Dursun Hakkı Sofuoğlu, 65 yıl önce satın aldığı 1954 model kamyonetiyle hayatını sürdürüyor.

Trabzon'un Sürmene ilçesinde yaşayan 83 yaşındaki Dursun Hakkı Sofuoğlu, 65 yıl önce satın aldığı...

Trabzon'un Sürmene ilçesinde yaşayan 83 yaşındaki Dursun Hakkı Sofuoğlu, 65 yıl önce satın aldığı 1954 model kamyonetiyle hayatını sürdürüyor.

Trabzon'un Sürmene ilçesinde yaşayan 83 yaşındaki Dursun Hakkı Sofuoğlu, 65 yıl önce satın aldığı...

Trabzon'un Sürmene ilçesinde yaşayan 83 yaşındaki Dursun Hakkı Sofuoğlu, 65 yıl önce satın aldığı 1954 model kamyonetiyle hayatını sürdürüyor.

Trabzon'un Sürmene ilçesinde yaşayan 83 yaşındaki Dursun Hakkı Sofuoğlu, 65 yıl önce satın aldığı...

Trabzon'un Sürmene ilçesinde yaşayan 83 yaşındaki Dursun Hakkı Sofuoğlu, 65 yıl önce satın aldığı 1954 model kamyonetiyle hayatını sürdürüyor.

Trabzon'un Sürmene ilçesinde yaşayan 83 yaşındaki Dursun Hakkı Sofuoğlu, 65 yıl önce satın aldığı...

Trabzon'un Sürmene ilçesinde yaşayan 83 yaşındaki Dursun Hakkı Sofuoğlu, 65 yıl önce satın aldığı 1954 model kamyonetiyle hayatını sürdürüyor.

Trabzon'un Sürmene ilçesinde yaşayan 83 yaşındaki Dursun Hakkı Sofuoğlu, 65 yıl önce satın aldığı...

Trabzon'un Sürmene ilçesinde yaşayan 83 yaşındaki Dursun Hakkı Sofuoğlu, 65 yıl önce satın aldığı 1954 model kamyonetiyle hayatını sürdürüyor.

Trabzon'un Sürmene ilçesinde yaşayan 83 yaşındaki Dursun Hakkı Sofuoğlu, 65 yıl önce satın aldığı...

Trabzon'un Sürmene ilçesinde yaşayan 83 yaşındaki Dursun Hakkı Sofuoğlu, 65 yıl önce satın aldığı 1954 model kamyonetiyle hayatını sürdürüyor.

Trabzon'un Sürmene ilçesinde yaşayan 83 yaşındaki Dursun Hakkı Sofuoğlu, 65 yıl önce satın aldığı...

Trabzon'un Sürmene ilçesinde yaşayan 83 yaşındaki Dursun Hakkı Sofuoğlu, 65 yıl önce satın aldığı 1954 model kamyonetiyle hayatını sürdürüyor.

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