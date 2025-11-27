84 Yıllık Yenişehir Camii'nde Kapsamlı Restorasyon Başladı

Karabük Belediyesi, 1941 yapımı 84 yıllık Yenişehir Camii'nde kapsamlı restorasyon ve çevre düzenleme çalışmalarına başladı.

Yayın Tarihi: 27.11.2025 11:39
Güncelleme Tarihi: 27.11.2025 11:39
84 Yıllık Yenişehir Camii'nde Kapsamlı Restorasyon Başladı

84 Yıllık Yenişehir Camii'de Kapsamlı Restorasyon Başladı

Karabük Belediyesi, 1941 yılında yapımı tamamlanan kentin en eski ibadethanelerinden Yenişehir Camii'nde kapsamlı bir restorasyon ve çevre düzenleme çalışması başlattı.

Çalışmanın kapsamı

Belediye ekiplerince yürütülen projede cami bahçesi, yürüyüş yolları, oturma alanları, ışıklandırma düzenlemeleri, yeşillendirme ve sosyal kullanım alanları yenileniyor. Proje ile vatandaşların ibadet öncesi ve sonrası daha düzenli, estetik ve huzurlu bir alanda vakit geçirmesi hedefleniyor.

Çalışmaların önemli bölümlerinden olan abdesthane ve lavabo alanları daha modern, hijyenik ve kullanışlı bir yapıya kavuşturulacak. Ayrıca çevre duvarları, giriş düzenlemeleri ve diğer alanlardaki iyileştirmelerle cami çevresinin işlevselliğinin artırılması bekleniyor.

Başkanın açıklaması

Karabük Belediye Başkanı Özkan Çetinkaya, çalışmalara ilişkin yaptığı açıklamada, Yenişehir Camii’nin hem manevi hem de tarihi açıdan önemli bir değer olduğunu vurguladı.

Çetinkaya, "Yenişehir Camimizin hem manevi hem tarihî değeri bizler için çok kıymetli. Başlattığımız restorasyon ve çevre düzenleme çalışmalarıyla camimizin tarihi dokusuna yakışır bir çevre oluşturuyor; vatandaşlarımızın daha konforlu, düzenli ve huzurlu bir alana kavuşmasını hedefliyoruz. Millet Bahçesi’nin de tamamlanmasıyla birlikte cami çevresi, abdesthane ve peyzaj düzenlemeleriyle eksiksiz bir yapıya kavuşacak. Şehrimizin değerlerine değer katmayı sürdüreceğiz. Hayırlı olsun." dedi.

KARABÜK BELEDİYESİ, 1941 YILINDA YAPIMI TAMAMLANAN KENTİN EN ESKİ İBADETHANELERİNDEN YENİŞEHİR...

KARABÜK BELEDİYESİ, 1941 YILINDA YAPIMI TAMAMLANAN KENTİN EN ESKİ İBADETHANELERİNDEN YENİŞEHİR CAMİİ’NDE KAPSAMLI BİR RESTORASYON VE ÇEVRE DÜZENLEME ÇALIŞMASI BAŞLATTI.

KARABÜK BELEDİYESİ, 1941 YILINDA YAPIMI TAMAMLANAN KENTİN EN ESKİ İBADETHANELERİNDEN YENİŞEHİR...

İLGİLİ HABERLER

İŞKUR KPSS Şartsız 4.143 Personel Alımı: 81 İlde Temizlik ve Güvenlik İlanı

Doc Dizisi Gerçek Mi? Pierdante Piccioni ve İtalyan Orijinali

İBB Genç Üniversiteli Burs Sonuçları 2025-2026: 20 Bin TL Desteğe Geri Sayım

27 Kasım 2025 Perşembe TV Yayın Akışı: Bu Akşam Hangi Diziler ve Maçlar Var?

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Erdoğan, G20'de Meloni ile Görüştü: Türkiye-İtalya İş Birliği Öne Çıktı
2
Kuantum Noktaları Kanser ve Alzheimer Tedavisinde Yeni Umut
3
Yaşar Güler, Osman Aşkın Bak'ı MSB'de Kabul Etti
4
Muratpaşa'da +0.5: Sanatla Akdeniz'in Geleceğine Enerji
5
Van'da Şah Damarı (Glomus) Tümörü Ameliyatlarında Başarı
6
Elazığ'ı Kaplayan Sis Dronla Görüntülendi
7
Esenyurt'ta Eksiklikler Tamamlanıyor: Can Aksoy Sahada İnceleme Yaptı

Galata Kulesi 2025: Giriş Ücreti, Müzekart ve MuseumPass '18.14' Kuralı

Kış Lastiği 2025: Tarihler Öne Çekildi, Ceza 5 bin 856 TL

İBB Genç Üniversiteli Burs Sonuçları 2025-2026: 20 Bin TL Desteğe Geri Sayım

İŞKUR KPSS Şartsız 4.143 Personel Alımı: 81 İlde Temizlik ve Güvenlik İlanı

27 Kasım 2025 Perşembe TV Yayın Akışı: Bu Akşam Hangi Diziler ve Maçlar Var?

Doc Dizisi Gerçek Mi? Pierdante Piccioni ve İtalyan Orijinali

Beyaz Saray Yakınında Saldırı: Fail Rahmanullah Lakanwal Kim?

Marmara Depremi Tatbikatı Ne Zaman? AFAD Erteledi, Yeni Tarih Bekleniyor

Eşref Rüya 24. Bölüm Fragmanı Yayınlandı mı?

GORA 4 GORA: Cem Yılmaz’dan 20 Yıl Sonra Gelen Hamle — Vizyon Tarihi ve Netflix İddiaları

Bereketli Topraklar Final Kararı: Nedenleri ve 30 Kasım 2025'teki Son Bölüm

11. Yargı Paketi'nde 'Eşitlik' Formülü: 50 Bin Mahkuma Tahliye Kapısı mı?