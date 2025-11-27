84 Yıllık Yenişehir Camii'nde Kapsamlı Restorasyon Başladı

84 Yıllık Yenişehir Camii'de Kapsamlı Restorasyon Başladı

Karabük Belediyesi, 1941 yılında yapımı tamamlanan kentin en eski ibadethanelerinden Yenişehir Camii'nde kapsamlı bir restorasyon ve çevre düzenleme çalışması başlattı.

Çalışmanın kapsamı

Belediye ekiplerince yürütülen projede cami bahçesi, yürüyüş yolları, oturma alanları, ışıklandırma düzenlemeleri, yeşillendirme ve sosyal kullanım alanları yenileniyor. Proje ile vatandaşların ibadet öncesi ve sonrası daha düzenli, estetik ve huzurlu bir alanda vakit geçirmesi hedefleniyor.

Çalışmaların önemli bölümlerinden olan abdesthane ve lavabo alanları daha modern, hijyenik ve kullanışlı bir yapıya kavuşturulacak. Ayrıca çevre duvarları, giriş düzenlemeleri ve diğer alanlardaki iyileştirmelerle cami çevresinin işlevselliğinin artırılması bekleniyor.

Başkanın açıklaması

Karabük Belediye Başkanı Özkan Çetinkaya, çalışmalara ilişkin yaptığı açıklamada, Yenişehir Camii’nin hem manevi hem de tarihi açıdan önemli bir değer olduğunu vurguladı.

Çetinkaya, "Yenişehir Camimizin hem manevi hem tarihî değeri bizler için çok kıymetli. Başlattığımız restorasyon ve çevre düzenleme çalışmalarıyla camimizin tarihi dokusuna yakışır bir çevre oluşturuyor; vatandaşlarımızın daha konforlu, düzenli ve huzurlu bir alana kavuşmasını hedefliyoruz. Millet Bahçesi’nin de tamamlanmasıyla birlikte cami çevresi, abdesthane ve peyzaj düzenlemeleriyle eksiksiz bir yapıya kavuşacak. Şehrimizin değerlerine değer katmayı sürdüreceğiz. Hayırlı olsun." dedi.

