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9. Uluslararası Hafızlık ve Kur'an-ı Kerim Yarışması Ödül Töreni

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Kur'an'ı hayatın rehberi olarak gördüklerini vurguladı.

Yayın Tarihi: 30.10.2024 15:38
Güncelleme Tarihi: 30.10.2024 15:38
9. Uluslararası Hafızlık ve Kur'an-ı Kerim Yarışması Ödül Töreni

9. Uluslararası Hafızlık ve Kur'an-ı Kerim Yarışması Ödül Töreni

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen 9. Uluslararası Hafızlık ve Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması Ödül Töreni'nde önemli açıklamalarda bulundu.

Kur'an-ı Kerim'in Rolü

Erbaş, "Kur'an-ı Kerim, sözümüzden özümüze, düşüncemizden duygu ve davranışlarımıza kadar hayatımızın her alanına yön vermesi gereken ilahi bir rehberdir." dedi.

Bu yıl Şanlıurfa'da gerçekleştirilen yarışmaya 54 ülkeden 94 hafızın katıldığını ve 35 ülkeden 41 kişinin yarışmaya dahil olduğunu hatırlatan Erbaş, dereceye girenleri tebrik etti.

Kur'an-ı Kerim'in Önemi

Erbaş, Kur'an'ı güzel bir sesle okumanın ötesinde, onun hayat veren mesajlarını gönüllere aktarmanın önemini vurguladı. "Kur'an, toplumları ıslah eden ilim, irfan ve hikmetle dolu bir kitaptır," ifadelerini kullandı.

Diyanet İşleri Başkanlığı Faaliyetleri

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın, Kur'an ve din hizmetlerini en iyi şekilde sunmak için gösterdiği çabaları da aktaran Erbaş, 4-6 yaş ve 7-10 yaş Kur'an kurslarında 250 bin çocuğun eğitim aldığını, hafızlık ve ihtiyaç odaklı kurslarda ise 600 bin öğrenci bulunduğunu belirtti.

Ayrıca yaz dönemi Kur'an kurslarında 3 milyon öğrenci eğitim görmekte. Camilerde ve çeşitli merkezlerde sunulan eğitim ve rehberlik hizmetleriyle bu sayı artmakta.

Yeni Kur'an Eğitim Merkezleri

Kur'an eğitim merkezleri açarak, ortaokul mezunu hafızları Milli Eğitim Bakanlığı üzerinden 4 yıllık İslami İlimler Kur'an Eğitim Merkezleri'ne kaydettiklerini söyleyen Erbaş, bu yıl Rize, Ankara, İstanbul ve Bursa'da 4 yeni merkez açtıklarını duyurdu. Önümüzdeki yıl ise 16 adet daha açılması planlanmakta.

Küresel Dinin Yaygınlaştırılması

Erbaş, İslam'ın hakikatlerini tüm dünyaya ulaştırmak amacıyla 40'tan fazla dilde Kur'an meali ve dini eserler neşrettiklerini belirtti.

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