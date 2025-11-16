9'uncu Mehmet H. Doğan Ödülleri: Ersun Çıplak 'Metapolitika' ile Birinci

Nilüfer Belediyesi'nin 9. Mehmet H. Doğan Ödülleri 18 Kasım 2025'te Nazım Hikmet Kültürevi'nde; Ersun Çıplak 'Metapolitika' ile ödül kazandı.

Yayın Tarihi: 16.11.2025 14:09
Güncelleme Tarihi: 16.11.2025 14:09
9'uncu Mehmet H. Doğan Ödülleri: Ersun Çıplak 'Metapolitika' ile Birinci

9'uncu Mehmet H. Doğan Ödülleri sahiplerini buluyor

Nilüfer Belediyesi tarafından düzenlenen Mehmet H. Doğan Ödül Töreni bu yıl dokuzuncu kez şiir eleştirisi alanındaki çalışmaları ödüllendiriyor. Tören, 18 Kasım 2025 Salı günü saat 19.00’da Nazım Hikmet Kültürevi’nde gerçekleştirilecek.

Ödül ve kazanan

Türk şiirinin önemli eleştirmenlerinden Mehmet H. Doğan anısına yapılan ödüllerde, seçici kurulun değerlendirmesi sonucu Ersun Çıplak, "Metapolitika" adlı kitabıyla 2025 yılı Mehmet H. Doğan Ödülü’nün sahibi oldu. Bu yıl jüri kararıyla ilk kez Jüri Özel Ödülü de verilecek.

Jüri ve seçici kurul

Nilüfer Belediyesi, ödül sürecinde titiz bir ön çalışma yürüttü. Metin Celal’in jüri başkanlığını üstlendiği seçici kurulda Asuman Susam, Gültekin Emre, Haydar Ergülen, Nilay Özer, Orhan Alkaya ve Orhan Tekelioğlu yer aldı.

Tören programı ve etkinlikler

Ödül töreninin ardından jüri başkanı Mehmet Celal ile birincilik ödülü sahibi Ersun Çıplak arasında bir söyleşi gerçekleştirilecek. Gecede ayrıca "Sesli Şiir Antolojisi" bölümünde Orhan Alkaya, Müesser Yeniay, Ömer Erdem, Bengü Özsoy, Bülent Elitok ve Deniz Durukan, Trio Aurora'nın müzikleri eşliğinde kendi seslerinden şiirlerini okuyacaklar. Bu kayıtlar daha sonra Nilüfer Belediyesi Şiir Kütüphanesi arşivine eklenecek.

Nilüfer Belediye Başkanı'nın açıklaması

Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, Mehmet H. Doğan Ödülleri ile ilgili yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Kentleri güzelleştiren binalar değil, o binaların içindeki hikayelerdir. Şehirleri onaran şey asfalt değil, şairlerin sesidir. Herkesin sesi, hepimizin Nilüfer’idir. Emeğiyle, katkısıyla, sözüyle bu sesi yükselten herkese teşekkür ediyorum".

NİLÜFER BELEDİYESİ TARAFINDAN BU YIL 9’UNCUSU DÜZENLENECEK MEHMET H. DOĞAN ÖDÜL TÖRENİ’NDE, ŞİİR...

NİLÜFER BELEDİYESİ TARAFINDAN BU YIL 9’UNCUSU DÜZENLENECEK MEHMET H. DOĞAN ÖDÜL TÖRENİ’NDE, ŞİİR ELEŞTİRİSİ ALANINDAKİ ÇALIŞMALAR ÖDÜLLENDİRİLECEK. TÜRK ŞİİRİNİN ÖNEMLİ ELEŞTİRMENLERİNDEN MEHMET H. DOĞAN ANISINA DÜZENLENEN TÖRENDE, ALTI ÖNEMLİ ŞAİR DE KENDİ SESLERİNDEN ŞİİRLERİNİ SUNACAK.

NİLÜFER BELEDİYESİ TARAFINDAN BU YIL 9’UNCUSU DÜZENLENECEK MEHMET H. DOĞAN ÖDÜL TÖRENİ’NDE, ŞİİR...

İLGİLİ HABERLER

SGK'dan Erken Emeklilik Müjdesi: 1800 ve 3600 Gün Formülü, %40 ve %60 Şartları

Üç Aylar Ne Zaman Başlıyor? Diyanet 2025-2026 Takvimi

Yeni TOKİ Evleri Kiraya Verilir mi? Satış ve Kiralama Kuralları

KPSS 65 Puanla Belediye Memur Alımı: Datça ve Çeşme'de 2 Kadro (Aralık 2025)

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Sultanbeyli'de elektrikli scooter kazası: 12 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
2
Seydikemer'de Orman Yangını: Çaltıözü Mahallesi'nde Alevler
3
Almanya'dan 100 milyon euroluk dron savunma planı
4
Samsun'da Şakalaşma Faciası: 24 Yaşındaki Gökhan Güney Pompalı Tüfekle Öldü
5
Selman Oğuzhan Eser Trafik Kazası Geçirdi — Aile Hafif Yaralandı
6
Millî Eğitim Bakanı Yusuf Tekin Malatya'da: Başkan Sami Er ile eğitim projelerini değerlendirdi
7
Mehmet Ali Doğan'ın 'Sınırlanmış Alanlar Şamanik Görseller' Sergisi SANKO'da

Yeni TOKİ Evleri Kiraya Verilir mi? Satış ve Kiralama Kuralları

TOKİ Başvuruları: Sonuç Süresi ve e-Devlet 'Değerlendiriliyor' Uyarısı

TV8 halka arz ne zaman? Acun Ilıcalı'nın TV8'i SPK'ya başvurdu

2026 BİLSEM Başvuruları Ne Zaman? MEB Takvimi ve Önemli Tarihler

Üç Aylar Ne Zaman Başlıyor? Diyanet 2025-2026 Takvimi

KPSS 65 Puanla Belediye Memur Alımı: Datça ve Çeşme'de 2 Kadro (Aralık 2025)

Emekli Promosyonunda Kasım 2025 Rekoru: Paket 39.500 TL'ye Ulaştı

SGK'dan Erken Emeklilik Müjdesi: 1800 ve 3600 Gün Formülü, %40 ve %60 Şartları

2025 En Yeni Cuma Mesajları: Ayetli, Resimli ve Dualı Paylaşımlar

İnci Taneleri 3. Sezon Ne Zaman Başlayacak? Bu Akşam Var Mı?

TOKİ Kura Çekimi: Canlı Yayın, Noter Denetimi ve Hak Sahipliği Nasıl Belirlenecek?

Meteoroloji 9 İle Beyaz Alarm Verdi: Kar Ne Zaman Yağacak?