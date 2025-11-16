9'uncu Mehmet H. Doğan Ödülleri: Ersun Çıplak 'Metapolitika' ile Birinci

9'uncu Mehmet H. Doğan Ödülleri sahiplerini buluyor

Nilüfer Belediyesi tarafından düzenlenen Mehmet H. Doğan Ödül Töreni bu yıl dokuzuncu kez şiir eleştirisi alanındaki çalışmaları ödüllendiriyor. Tören, 18 Kasım 2025 Salı günü saat 19.00’da Nazım Hikmet Kültürevi’nde gerçekleştirilecek.

Ödül ve kazanan

Türk şiirinin önemli eleştirmenlerinden Mehmet H. Doğan anısına yapılan ödüllerde, seçici kurulun değerlendirmesi sonucu Ersun Çıplak, "Metapolitika" adlı kitabıyla 2025 yılı Mehmet H. Doğan Ödülü’nün sahibi oldu. Bu yıl jüri kararıyla ilk kez Jüri Özel Ödülü de verilecek.

Jüri ve seçici kurul

Nilüfer Belediyesi, ödül sürecinde titiz bir ön çalışma yürüttü. Metin Celal’in jüri başkanlığını üstlendiği seçici kurulda Asuman Susam, Gültekin Emre, Haydar Ergülen, Nilay Özer, Orhan Alkaya ve Orhan Tekelioğlu yer aldı.

Tören programı ve etkinlikler

Ödül töreninin ardından jüri başkanı Mehmet Celal ile birincilik ödülü sahibi Ersun Çıplak arasında bir söyleşi gerçekleştirilecek. Gecede ayrıca "Sesli Şiir Antolojisi" bölümünde Orhan Alkaya, Müesser Yeniay, Ömer Erdem, Bengü Özsoy, Bülent Elitok ve Deniz Durukan, Trio Aurora'nın müzikleri eşliğinde kendi seslerinden şiirlerini okuyacaklar. Bu kayıtlar daha sonra Nilüfer Belediyesi Şiir Kütüphanesi arşivine eklenecek.

Nilüfer Belediye Başkanı'nın açıklaması

Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, Mehmet H. Doğan Ödülleri ile ilgili yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Kentleri güzelleştiren binalar değil, o binaların içindeki hikayelerdir. Şehirleri onaran şey asfalt değil, şairlerin sesidir. Herkesin sesi, hepimizin Nilüfer’idir. Emeğiyle, katkısıyla, sözüyle bu sesi yükselten herkese teşekkür ediyorum".

