Hakan Ülken Karaçi'de EİT TSO ve Sürdürülebilir Turizm Forumu'nu Temsil Etti

Yayın Tarihi: 23.01.2026 15:58
Güncelleme Tarihi: 23.01.2026 15:58
Hakan Ülken Karaçi'de önemli temaslarda bulundu

Aydın Ticaret Odası (AYTO) Yönetim Kurulu Başkanı ve TOBB Yönetim Kurulu Üyesi Hakan Ülken, Pakistan'ın Karaçi kentinde düzenlenen Ekonomik İşbirliği Teşkilatı Ticaret ve Sanayi Odası (EİT TSO) 30. Yürütme Kurulu ve 20. Genel Kurul Toplantıları ile Sürdürülebilir Turizm Forumuna katılarak bölgesel iş birliği ve turizmin dönüşümü konularında önemli temaslarda bulundu.

Toplantıda öne çıkan mesajlar

Toplantıların açılış oturumunda konuşma yapan Ülken, bölge ülkeleri arasındaki ticaretin geliştirilmesi için iş birliğinin güçlendirilmesine dikkat çekti. Ülken, üye ülkelerin özel sektörleri arasındaki iletişimin artırılması gerektiğini vurgulayarak EİT TSO bünyesinde bir Daimi Sekretarya kurulmasının önemine işaret etti.

İşbirliği anlaşması ve Sürdürülebilir Turizm Forumu

Toplantılar kapsamında EİT TSO ile İslam Ticaret ve Kalkınma Odası (ICCD) arasında bir İşbirliği Anlaşması imzalandı. Anlaşmanın bölgesel ticaretin ve kurumsal iş birliklerinin gelişmesine katkı sunması hedefleniyor. Program çerçevesinde Ülken, ICCD tarafından Pakistan Ticaret ve Sanayi Odaları Federasyonu (FPCCI) iş birliğinde Karaçi'de düzenlenen 2. Sürdürülebilir Turizm Forumuna da katıldı.

Toplumsal Gelişim için Turizmi Dönüştürmek’ başlıklı panelde sürdürülebilir turizmin ekonomik ve sosyal kalkınmadaki rolüne ilişkin değerlendirmelerde bulunan Ülken, forumun açılış oturumunda FPCCI Başkanı Atif Ikram Sheikh ile bir araya gelerek iki ülke iş dünyası arasındaki iş birliği imkanlarını görüştü.

