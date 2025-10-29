AA Foto Muhabiri Ali Jadallah Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü'ne Layık Görüldü

Anadolu Ajansı adına 2015'ten bu yana Gazze'de görev yapan foto muhabiri Ali Jadallah, Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü'ne layık görüldü.

Çalışmalarının odağı: Gazze'deki insani yıkım

Jadallah, Gazze'de yürüttüğü fotoğraf çalışmalarıyla İsrail'in bölgeye yönelik saldırılarının insani etkilerini belgeledi. Çektiği kareler, çatışmanın siviller üzerindeki sonuçlarını görünür kıldı.

Mesleki vurgular

2015'ten bu yana sahada bulunan Jadallah'ın çalışmaları, haber değerinin yanı sıra insan hikâyelerini öne çıkarma niteliğiyle değerlendirilerek ödüle değer bulundu.

Ali Jadallah'ın ödülle tanınması, Gazze'de süregelen insani krizin fotoğrafik belgelemesinin önemini bir kez daha gözler önüne serdi.

AA Fotomuhabiri Ali Jadallah, İsrail'in Gazze Şeridi'ne uyguladığı abluka ve devam eden saldırılar nedeniyle gıdaya erişimde zorluk yaşayan Filistinlilere yemek dağıtımı sırasında yaşanan yoğunluğu fotoğraflamıştı. (AA Arşiv - 22.07.2025)