AA Medya Teknolojileri Hackathonu V2.0 başladı

AA Medya Teknolojileri Hackathonu V2.0 başladı. Çalışmalar üç ana başlık altında yürütülecek: Oyun Konsepti ve Kullanıcı Deneyimi, Teknik Mükemmeliyet ve Sunum, Ürünleştirme.

Yayın Tarihi: 11.10.2025 00:29
Güncelleme Tarihi: 11.10.2025 00:29
AA Medya Teknolojileri Hackathonu V2.0 başladı

AA Medya Teknolojileri Hackathonu V2.0 başladı

AA Medya Teknolojileri Hackathonu V2.0 resmen başladı. Yapılacak çalışmalar Oyun Konsepti ve Kullanıcı Deneyimi, Teknik Mükemmeliyet ve Sunum ve Ürünleştirme ana başlıkları altında yürütülecek.

Ana başlıklar

Oyun Konsepti ve Kullanıcı Deneyimi: Katılımcılar, oyunlaştırma ve kullanıcı odaklı tasarım alanlarında yenilikçi çözümler geliştirecek.

Teknik Mükemmeliyet ve Sunum: Bu başlık altında teknik altyapı, kod kalitesi, performans ve projelerin etkili sunumu değerlendirilecek.

Ürünleştirme: Projelerin ticarileştirme, ölçeklenebilirlik ve sürdürülebilir ürün haline getirilmesi yönleri ele alınacak.

Medya teknolojileri alanında bir ilk olan Anadolu Ajansı tarafından düzenlenen etkinlik, sektörde yeni fikirler ve iş birlikleri üretmeyi hedefliyor.

Medya teknolojileri alanında bir ilk olan Anadolu Ajansı (AA) Medya Teknolojileri Hackathonu...

Medya teknolojileri alanında bir ilk olan Anadolu Ajansı (AA) Medya Teknolojileri Hackathonu V2.0'ın 48 Saatlik Yüz Yüze Geliştirme Dönemi, İstanbul'daki Uluslararası Haber Merkezi'nde başladı. Anadolu Ajansı Yazılım Başuzmanı Hakan Darama, açıklamalarda bulundu.

İLGİLİ HABERLER

Sultandağı Belediyesi'nden Rekor Promosyon: Kadroluya 80.500 TL

Emeklilik Borçlanmasında Gizli Vergi Fırsatı: 30 Bin TL'ye Varan İade

Ziraat, Halkbank ve Vakıfbank'tan 0.49 Faizli Konut Kredisi Müjdesi

11. Yargı Paketi: Genel Af Var mı, Meclis'e Ne Zaman Geliyor?

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
AA Medya Teknolojileri Hackathonu V2.0 başladı
2
Gaziantep'e 2025 Avrupa Ödülü: Avrupa Konseyi'nden Yerel Yönetim Onuru
3
TRT'de 'Taşacak Bu Deniz' Başladı: Ulaş Tuna Astepe ve Deniz Baysal'la Cuma 20.00
4
Zeytinburnu'nda "Kanıt" İnsanlığın Evrensel Yıkımı Sergisi Açıldı
5
Tekirdağ'da otomobilin çarptığı kadın öldü
6
Türkiye Emekliler Derneği'ne Ziyaret: Yeni Emekli Aylıkları ve Özel İndirimler
7
Kırgızistan'da İmam Serahsi Eğitim Kompleksi'nin Temeli Atıldı

VGM Burs Başvuruları Başladı: Üniversiteye Aylık 3.000 TL, Ortaöğretime 1.250 TL

3600 Ek Gösterge ve Memur Disiplin Affı Yolda

Mehmet Şimşek'in Yeni Vergi Hamlesi: Doktor, Kuyumcu, Galerici, Emlakçı Mercek Altında

Ziraat, Halkbank ve Vakıfbank'tan 0.49 Faizli Konut Kredisi Müjdesi

Emeklilik Borçlanmasında Gizli Vergi Fırsatı: 30 Bin TL'ye Varan İade

İBB'den 20.000 TL Genç Üniversiteli Bursu: 2025-2026 Başvurularında Son Gün 17 Ekim 2025

11. Yargı Paketi: Genel Af Var mı, Meclis'e Ne Zaman Geliyor?

Özdemir Bayraktar Milli Teknoloji Bursu: 5 Bin Öğrenciye Destek — Son Başvuru 20 Ekim

Sultandağı Belediyesi'nden Rekor Promosyon: Kadroluya 80.500 TL

İcradan ve Mahkemeden Satılık Gayrimenkuller: Çanakkale Biga ve Kırşehir'de Kelepir Fırsatlar

Meclis'e Gelen Yeni Trafik Cezaları: Kurallar Baştan Yazılıyor

Konut Seferberliği Resmen Başladı: Bakan Kurum'dan 500 Bin Sosyal Konut Müjdesi