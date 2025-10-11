AA Medya Teknolojileri Hackathonu V2.0 başladı

AA Medya Teknolojileri Hackathonu V2.0 resmen başladı. Yapılacak çalışmalar Oyun Konsepti ve Kullanıcı Deneyimi, Teknik Mükemmeliyet ve Sunum ve Ürünleştirme ana başlıkları altında yürütülecek.

Ana başlıklar

Oyun Konsepti ve Kullanıcı Deneyimi: Katılımcılar, oyunlaştırma ve kullanıcı odaklı tasarım alanlarında yenilikçi çözümler geliştirecek.

Teknik Mükemmeliyet ve Sunum: Bu başlık altında teknik altyapı, kod kalitesi, performans ve projelerin etkili sunumu değerlendirilecek.

Ürünleştirme: Projelerin ticarileştirme, ölçeklenebilirlik ve sürdürülebilir ürün haline getirilmesi yönleri ele alınacak.

Medya teknolojileri alanında bir ilk olan Anadolu Ajansı tarafından düzenlenen etkinlik, sektörde yeni fikirler ve iş birlikleri üretmeyi hedefliyor.

Medya teknolojileri alanında bir ilk olan Anadolu Ajansı (AA) Medya Teknolojileri Hackathonu V2.0'ın 48 Saatlik Yüz Yüze Geliştirme Dönemi, İstanbul'daki Uluslararası Haber Merkezi'nde başladı. Anadolu Ajansı Yazılım Başuzmanı Hakan Darama, açıklamalarda bulundu.