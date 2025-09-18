AA'nın Savaş Muhabirliği Eğitiminde 'Kişisel Güvenlik Sızma Parkuru' Dersi

Eğitimde saha güvenliği ön plana çıkarıldı

Anadolu Ajansı tarafından düzenlenen savaş muhabirliği eğitiminde, muhabirlerin sahada güvenliğini artırmaya yönelik olarak 'kişisel güvenlik sızma parkuru' dersi verildi.

Program kapsamında gerçekleştirilen ders, katılımcılara çatışma bölgelerinde karşılaşılabilecek risklere karşı farkındalık kazandırmayı ve temel güvenlik önlemlerini pekiştirmeyi amaçladı.

Anadolu Ajansı, eğitim faaliyetleriyle saha haberciliğinde hem mesleki yeterliliği hem de personele yönelik güvenliği önceliklendirdiğini vurguladı.

Anadolu Ajansı (AA), Polis Akademisi ve Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA) Başkanlığınca düzenlenen "27. Dönem Savaş Muhabirliği Eğitimi" kapsamında kursiyerlere kişisel güvenlik sızma parkuru dersi verildi. Savaş muhabirliği eğitiminin ilk 11 gününde kursiyerlere alanında uzmanlar tarafından, "silah, balistik", "doğal afetler" gibi teorik dersler verildi.