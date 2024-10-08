DOLAR
34,28 -0,09%
EURO
37,68 -0,08%
ALTIN
2.910,8 -0,01%
BITCOIN
2.140.218,07 0,94%

AB, DEAŞ ve El Kaide Yaptırımlarını 2025'e Kadar Uzattı

Avrupa Birliği, DEAŞ ve El Kaide'ye yönelik yaptırımlarını 31 Ekim 2025 tarihine kadar uzattı.

Yayın Tarihi: 08.10.2024 12:08
Güncelleme Tarihi: 08.10.2024 12:08
AB, DEAŞ ve El Kaide Yaptırımlarını 2025'e Kadar Uzattı

Avrupa Birliği'nden Kritik Yaptırım Kararı

Avrupa Birliği (AB), terör örgütleri DEAŞ ve El Kaide ile bu gruplarla bağlantılı bireyler, topluluklar ve kuruluşlara yönelik yaptırımlarını 31 Ekim 2025 tarihine kadar uzattığını duyurdu.

Yaptırım Listesi ve Etkileri

AB Konseyi, kamuoyuna yaptığı açıklamada, yaptırım listesinde şu an yer alan 15 birey ve 6 grubun bu uzatma kararıyla doğrudan etkileneceğini vurguladı.

Terörizmle Mücadele Vurgusu

Açıklamada, terör örgütleri DEAŞ ve El Kaide’nin dünya genelinde barış ve güvenliği tehlikeye atan faaliyetlerine karşı AB'nin kararlılığını sürdürdüğü ifade edildi. "Terör saldırılarını planlayarak, finanse ederek, uygulayarak ve uluslararası düzeyde propaganda yaparak, barışa yönelik tehdit oluşturanlara karşı harekete geçiyoruz." denildi.

Yaptırımların Kapsamı

AB'nin bu yaptırımları, söz konusu kişi ve kuruluşların 27 üye ülkede bulunan varlıklarının dondurulmasını, onlara doğrudan veya dolaylı ekonomik kaynak sağlanmasını yasaklaması ve listedeki bireylerin AB'ye girişinin kısıtlanmasını içermektedir.

AB, 2016 yılından bu yana DEAŞ ve El Kaide ile bağlantılı şahıslar ve oluşumlara karşı bu yaptırımları uygulamaktadır.

İLGİLİ HABERLER

SSK ve Bağkur’lular 1261 gün detayına dikkat! Ekim’de daha düşük maaşa bağlanabilirsiniz

Bakan Bayraktar’dan elektrik ve doğalgaz faturası gelene müjde! Zam Yok, Ama...

Otomobil alacaklar beklesin! TCMB kalemi kırdı o beklenen geliyor

Ocak heyecanı başlasın! Asgari ücret ve 4A 4B 4C’liye zam fişeği patlıyor!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Bahçeli'den DEM Parti'ye Milli Birlik Mesajı
2
Türk Devletleri Teşkilatı Üyesi Ülkelerden Türktransplant Sistemi
3
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Dubrovnik'teki Güneydoğu Avrupa Zirvesi'ne Katılacak
4
Bahçeli: İsrail'e Karşı Kuvvet Kullanılmalı
5
Ukrayna'nın Odessa Limanına Rus Füze Saldırısı
6
Yargıtay Üyeliğine Atanan Cengiz Doğan İçin Uğurlama Töreni
7
Türk Devletleri Teşkilatı Sağlık Bakanları Toplantısı'nda Önemli Mesajlar

Bu hafta başvuran 4A 4B 4C’liye 17 Ekim’de destek! Artı bir maaş ödenecek

Ocak heyecanı başlasın! Asgari ücret ve 4A 4B 4C’liye zam fişeği patlıyor!

Akaryakıt istasyonlarına giden ŞOKU yaşayacak! Tırmanışa geçip 50 TL’yi zorlayacak

Emekli, memur fark etmiyor! Banka herkese 1.600 TL Ekim ayında ödüyor

Ekim ayında yakıt alanın cebi de dolacak! 240 TL+ 240 TL hesaba trink aktarılacak

Bakan Bayraktar’dan elektrik ve doğalgaz faturası gelene müjde! Zam Yok, Ama...

SSK ve Bağkur’lular 1261 gün detayına dikkat! Ekim’de daha düşük maaşa bağlanabilirsiniz

Öğrenciye 7.000 TL destek! 10 ay boyunca her ay başında ödenecek

Kilo kilo aldıracak indirim! 65 TL’ye düştü 9 Ekim’de o markete giden kapıyor

Otomobil alacaklar beklesin! TCMB kalemi kırdı o beklenen geliyor

Düşük faizli kredi desteği devletten! Yeni faiz kampanyası başladı: 1,20 orandan verilecek

Torba Yasa'da emeklilik reformu paketi! Ocak ayı zammı açıklaması Ak Parti'den geldi