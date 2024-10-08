AB, DEAŞ ve El Kaide Yaptırımlarını 2025'e Kadar Uzattı

Avrupa Birliği'nden Kritik Yaptırım Kararı

Avrupa Birliği (AB), terör örgütleri DEAŞ ve El Kaide ile bu gruplarla bağlantılı bireyler, topluluklar ve kuruluşlara yönelik yaptırımlarını 31 Ekim 2025 tarihine kadar uzattığını duyurdu.

Yaptırım Listesi ve Etkileri

AB Konseyi, kamuoyuna yaptığı açıklamada, yaptırım listesinde şu an yer alan 15 birey ve 6 grubun bu uzatma kararıyla doğrudan etkileneceğini vurguladı.

Terörizmle Mücadele Vurgusu

Açıklamada, terör örgütleri DEAŞ ve El Kaide’nin dünya genelinde barış ve güvenliği tehlikeye atan faaliyetlerine karşı AB'nin kararlılığını sürdürdüğü ifade edildi. "Terör saldırılarını planlayarak, finanse ederek, uygulayarak ve uluslararası düzeyde propaganda yaparak, barışa yönelik tehdit oluşturanlara karşı harekete geçiyoruz." denildi.

Yaptırımların Kapsamı

AB'nin bu yaptırımları, söz konusu kişi ve kuruluşların 27 üye ülkede bulunan varlıklarının dondurulmasını, onlara doğrudan veya dolaylı ekonomik kaynak sağlanmasını yasaklaması ve listedeki bireylerin AB'ye girişinin kısıtlanmasını içermektedir.

AB, 2016 yılından bu yana DEAŞ ve El Kaide ile bağlantılı şahıslar ve oluşumlara karşı bu yaptırımları uygulamaktadır.