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AB'den Trump'a Kutlama Mesajı: Ortaklığımızı Güçlendireceğiz

AB Dış İlişkiler Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, Trump’ı tebrik etti ve ortaklığı sürdürmeyi umduğunu belirtti.

Yayın Tarihi: 20.01.2025 20:35
Güncelleme Tarihi: 20.01.2025 20:35
AB'den Trump'a Kutlama Mesajı: Ortaklığımızı Güçlendireceğiz

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, Donald Trump'ın yemin ederek resmen ABD'nin 47. Başkanı olmasının ardından kutlama mesajı yayımladı. Kallas, Trump’ın görevdeki ikinci dönemine başlangıcını tebrik ederek, ortaklıklarını sürdürmeyi dört gözle beklediklerini ifade etti.

Kallas, X hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, "Donald Trump'ı görevdeki ikinci dönemine başlaması dolayısıyla tebrik ediyoruz." şeklinde bir mesaj paylaştı. Kallas, transatlantik bağların, Atlantik'in her iki yakasına refah ve güç sağladığını vurgulayarak, "Birlikte, küresel zorluklarla başa çıkmak için daha güçlü ve daha güvenliyiz. Ortaklığımızı sürdürmeyi dört gözle bekliyoruz." dedi.

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ve AB Konseyi Başkanı Antonio Costa da yaptıkları ayrı paylaşımlarda, "AB, küresel zorluklarla başa çıkmak için sizinle yakın şekilde çalışmayı dört gözle bekliyor. Birlikte, toplumlarımız daha büyük bir refaha ulaşabilir ve ortak güvenliklerini güçlendirebilir. Bu, transatlantik ortaklığının kalıcı gücüdür." ifadelerini kullandılar.

Donald Trump'ın ilk döneminin, AB ve üye ülkeleri ile hem ekonomik hem de siyasi anlamda önemli gerilimlere sahne olduğu hatırlatılırken, gelecekteki iş birliğinin nasıl şekilleneceği merakla bekleniyor.

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