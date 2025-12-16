DOLAR
42,69 -0,02%
EURO
50,14 -0,1%
ALTIN
5.909,99 -0,05%
BITCOIN
3.673.386,37 -0,22%

AB Dışişleri Bakanları Brüksel'de: Ukrayna ve Orta Doğu Gündemi

AB Dışişleri Bakanları Brüksel'de Ukrayna-Rusya savaşı, Suriye, Gazze ve Ermenistan'ı görüştü; Kaja Kallas açıklama yaptı, AB yeni Rus yaptırımları ilan etti.

Yayın Tarihi: 16.12.2025 00:19
Güncelleme Tarihi: 16.12.2025 00:19
AB Dışişleri Bakanları Brüksel'de: Ukrayna ve Orta Doğu Gündemi

AB Dışişleri Bakanları Brüksel'de toplandı

Avrupa Birliği (AB) Dışişleri Bakanları Brüksel'de bir araya geldi. Toplantıda Ukrayna-Rusya savaşı, Suriye, Gazze ve Ermenistan konuları ele alındı.

Kaja Kallas'ın değerlendirmesi

Toplantı sonrası basın toplantısı düzenleyen AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, bakanların başta Ukrayna-Rusya savaşı olmak üzere Orta Doğu'daki gelişmeleri ve gelecekte izlenecek politikaları görüştüklerini açıkladı.

Kallas, sabah oturumunda Ermenistan'ın güvenlik konularının ele alındığını, Suriye bağlamında ise ABD askerlerini hedef alan saldırının konuşulduğunu belirtti. AB'nin Suriye'nin yeni yönetimine ilk destek verenlerden olduğunu ve bu nedenle yaptırımları hızlı bir şekilde kaldırdığını hatırlatarak, 'Suriye'de var olan güvenlik açıklarının giderilmesi için AB olarak daha aktif olmak istiyoruz' dedi.

Kallas ayrıca bakanların Gazze'de istikrar ile Filistin yönetiminin reformları konularını ve bölgede insani yardımların desteklenmesini ele aldıklarını söyledi.

Ukrayna'ya mali destek ve dondurulmuş varlıklar

Ukrayna konusunda AB'nin kullanılmasını istediği ancak Belçika'nın direndiği ve Belçika'da bulunan dondurulmuş Rus varlıklarının kullanılması kararının nihai olarak Perşembe günü alınmasının beklendiğini belirten Kallas, AB'nin bu yıl Ukrayna'ya 27 Milyar avro destek sağladığını vurguladı. Kallas, 'Ukrayna'ya desteği kesme zamanı değil. Ukrayna'ya destek olmanın bir maliyeti var ama Ukrayna'yı ortada bırakmanın maliyeti daha büyük olacaktır. Rusya barış anlaşmasını reddetmeye devam ediyor. Güvenliğimizi tehdit eden bunun sonuçlarına katlanır' dedi.

AB'den yeni yaptırımlar

AB ayrıca Rusya ile bağlantıları tespit edilen kişi ve kurumlara yönelik yaptırım listesini genişlettiğini açıkladı. Yapılan açıklamada, AB Konseyi'nin ek 12 kişi ve 2 kuruluş hakkındaki kısıtlayıcı önlemleri kabul ettiği bildirildi.

Açıklamada ayrıca, Rusya'nın gölge filosunu ve değer zincirini desteklemekten sorumlu 5 kişi ve 4 kuruluş'un daha yaptırıma tabi tutulduğu, hedef alınan kişiler arasında Rosneft ve Lukoil bağlantılı kişilerin bulunduğu kaydedildi. Bugün hedef alınan kuruluşların, gölge filonun parçası olan ve düzensiz yüksek riskli nakliye uygulamaları yürüten tankerlere sahip veya yöneten Birleşik Arap Emirlikleri, Vietnam ve Rusya'da bulunan denizcilik şirketleri olduğu belirtildi.

Avrupa Birliği (AB) Dışişleri Bakanları toplantısı Brüksel'de yapıldı. Toplantıda Ukrayna-Rusya...

Avrupa Birliği (AB) Dışişleri Bakanları toplantısı Brüksel'de yapıldı. Toplantıda Ukrayna-Rusya savaşı başta olmak Suriye, Gazze ve Ermenistan konularının ele alındığı bildirildi.

İLGİLİ HABERLER

Gülşah Durbay Evli mi? Eşi ve Çocuğu Hakkında Gerçek

Gülşah Durbay Neden Öldü? Hastalığı ve Tıbbi Rapor

İstanbul'a Kar Ne Zaman Yağacak? Yılbaşında Kar Beklentisi ve Resmi Açıklama

Şevkiye Dilara Yıldız Kimdir? Adli Tıp Testi Pozitif Çıktı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
100 Bin İşçiye Kadro Müjdesi Geliyor mu? Bakan Işıkhan’dan Açıklama ve Tediye Tarihi
2
Vali Özkan, Başkan Durbay’ı Manisa Şehir Hastanesi’nde Ziyaret Etti
3
Elazığ OSB'de Yalıtım Fabrikasında Yangın: 16 Kişi Dumandan Etkilendi
4
Malatya'da Silahla Oyun Kanlı Bitti: 16 Yaşındaki Genç Yaralandı
5
İnegöl'de Tostçu Cinayeti: Zanlı Tutuklandı
6
Meksiko'da tanker patlaması: 8 ölü, 94 yaralı
7
Bilecik'te Ayı Ana Yola İndi: Araç ve Cep Telefonu Kamerasında

Şevkiye Dilara Yıldız Kimdir? Adli Tıp Testi Pozitif Çıktı

2026 Yılbaşı Tatili Kaç Gün Olacak? Tatil 4 Güne Çıkıyor

100 Bin İşçiye Kadro Müjdesi Geliyor mu? Bakan Işıkhan’dan Açıklama ve Tediye Tarihi

Aile Bakanlığı 3 Bin Personel Alımı Başvuruları Başladı — e-Devlet Üzerinden 15-26 Aralık

Gülşah Durbay Neden Öldü? Hastalığı ve Tıbbi Rapor

CarrefourSA A101 mi Olacak? Satış İddiaları ve Borsa Tepkisi

Gülşah Durbay Evli mi? Eşi ve Çocuğu Hakkında Gerçek

Survivor 2026 Başlıyor: Yayın Tarihi ve Sızan Kadro

Mevduat Faizinde Rüzgar Tersine Döndü: 1 Milyon TL’nin 32 Günlük Net Getirisi

Ankara Toplu Taşıma Fiyatları 2025: Tam ve Öğrenci Bilete %35 Zam

TOKİ Taksitleri Ne Zaman Başlıyor? 500 Bin Sosyal Konut Ödeme Planı

İstanbul'a Kar Ne Zaman Yağacak? Yılbaşında Kar Beklentisi ve Resmi Açıklama