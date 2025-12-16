AB Dışişleri Bakanları Brüksel'de: Ukrayna ve Orta Doğu Gündemi

AB Dışişleri Bakanları Brüksel'de toplandı

Avrupa Birliği (AB) Dışişleri Bakanları Brüksel'de bir araya geldi. Toplantıda Ukrayna-Rusya savaşı, Suriye, Gazze ve Ermenistan konuları ele alındı.

Kaja Kallas'ın değerlendirmesi

Toplantı sonrası basın toplantısı düzenleyen AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, bakanların başta Ukrayna-Rusya savaşı olmak üzere Orta Doğu'daki gelişmeleri ve gelecekte izlenecek politikaları görüştüklerini açıkladı.

Kallas, sabah oturumunda Ermenistan'ın güvenlik konularının ele alındığını, Suriye bağlamında ise ABD askerlerini hedef alan saldırının konuşulduğunu belirtti. AB'nin Suriye'nin yeni yönetimine ilk destek verenlerden olduğunu ve bu nedenle yaptırımları hızlı bir şekilde kaldırdığını hatırlatarak, 'Suriye'de var olan güvenlik açıklarının giderilmesi için AB olarak daha aktif olmak istiyoruz' dedi.

Kallas ayrıca bakanların Gazze'de istikrar ile Filistin yönetiminin reformları konularını ve bölgede insani yardımların desteklenmesini ele aldıklarını söyledi.

Ukrayna'ya mali destek ve dondurulmuş varlıklar

Ukrayna konusunda AB'nin kullanılmasını istediği ancak Belçika'nın direndiği ve Belçika'da bulunan dondurulmuş Rus varlıklarının kullanılması kararının nihai olarak Perşembe günü alınmasının beklendiğini belirten Kallas, AB'nin bu yıl Ukrayna'ya 27 Milyar avro destek sağladığını vurguladı. Kallas, 'Ukrayna'ya desteği kesme zamanı değil. Ukrayna'ya destek olmanın bir maliyeti var ama Ukrayna'yı ortada bırakmanın maliyeti daha büyük olacaktır. Rusya barış anlaşmasını reddetmeye devam ediyor. Güvenliğimizi tehdit eden bunun sonuçlarına katlanır' dedi.

AB'den yeni yaptırımlar

AB ayrıca Rusya ile bağlantıları tespit edilen kişi ve kurumlara yönelik yaptırım listesini genişlettiğini açıkladı. Yapılan açıklamada, AB Konseyi'nin ek 12 kişi ve 2 kuruluş hakkındaki kısıtlayıcı önlemleri kabul ettiği bildirildi.

Açıklamada ayrıca, Rusya'nın gölge filosunu ve değer zincirini desteklemekten sorumlu 5 kişi ve 4 kuruluş'un daha yaptırıma tabi tutulduğu, hedef alınan kişiler arasında Rosneft ve Lukoil bağlantılı kişilerin bulunduğu kaydedildi. Bugün hedef alınan kuruluşların, gölge filonun parçası olan ve düzensiz yüksek riskli nakliye uygulamaları yürüten tankerlere sahip veya yöneten Birleşik Arap Emirlikleri, Vietnam ve Rusya'da bulunan denizcilik şirketleri olduğu belirtildi.

