DOLAR
42,69 -0,03%
EURO
50,17 -0,09%
ALTIN
5.910 -0,05%
BITCOIN
3.677.006,83 -0,33%

Elazığ OSB'de Yalıtım Fabrikasında Yangın: 16 Kişi Dumandan Etkilendi

Elazığ Organize Sanayi Bölgesi'ndeki yalıtım fabrikasında çıkan yangın itfaiye tarafından söndürüldü; 16 kişi dumandan etkilendi, bir itfaiye eri elinden yaralandı.

Yayın Tarihi: 16.12.2025 01:27
Güncelleme Tarihi: 16.12.2025 01:41
Elazığ OSB'de Yalıtım Fabrikasında Yangın: 16 Kişi Dumandan Etkilendi

Elazığ OSB'de yalıtım fabrikasında yangın: 16 kişi dumandan etkilendi

Elazığ Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan bir yalıtım fabrikasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Olay, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle büyümeden kontrol altına alınarak söndürüldü.

Müdahale ekipleri ve olay yeri

Yangına, Elazığ Belediyesi, Yazıkonak Belediyesi ve Yurtbaşı Belediyesi itfaiye ekipleri ile jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çalışmasıyla yangının daha geniş alana sıçramasının önüne geçildi.

Şahısların durumu

Yangın sırasında 16 kişi dumandan etkilendi. Dumandan etkilenenlere olay yerinde sağlık ekipleri tarafından ilk müdahale yapıldı. Ayrıca, yangına müdahale sırasında bir itfaiye eri elinden yaralandı.

Soruşturma

Yangının çıkış nedeni ile ilgili olarak yetkililer tarafından inceleme başlatıldı. Olayla ilgili soruşturma ve hasar tespit çalışmaları devam ediyor.

ELAZIĞ ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ’NDE BİR YALITIM FABRİKASINDA ÇIKAN YANGIN, İTFAİYE EKİPLERİNİN...

ELAZIĞ ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ’NDE BİR YALITIM FABRİKASINDA ÇIKAN YANGIN, İTFAİYE EKİPLERİNİN MÜDAHALESİYLE BÜYÜMEDEN SÖNDÜRÜLDÜ. YANGINDA 16 KİŞİ DUMANDAN ETKİLENİRKEN, BİR İTFAİYE ERİ ELİNDEN YARALANDI

ELAZIĞ ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ’NDE BİR YALITIM FABRİKASINDA ÇIKAN YANGIN, İTFAİYE EKİPLERİNİN...

İLGİLİ HABERLER

İstanbul'a Kar Ne Zaman Yağacak? Yılbaşında Kar Beklentisi ve Resmi Açıklama

2026 Yılbaşı Tatili Kaç Gün Olacak? Tatil 4 Güne Çıkıyor

Survivor 2026 Başlıyor: Yayın Tarihi ve Sızan Kadro

TOKİ Taksitleri Ne Zaman Başlıyor? 500 Bin Sosyal Konut Ödeme Planı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
MÜSİAD Gaziantep, KKTC Yatırım Fırsatlarını İş Dünyasıyla Buluşturdu
2
Dünya Varmış: Komik Bir Geleceğe Yolculuk
3
İnegöl'de 15 Yaşındaki Sürücü 10 Km Kovalamacada Yakalandı — 95 Bin 183 TL Ceza
4
Zelenskiy Berlin'de: Avrupa Öncülüğünde 'Çok Uluslu Ukrayna Gücü' Teklifi
5
Bursa'da Şüpheli Ölüm: Osmangazi'de Baba ve Kızı Evde Ölü Bulundu
6
Elazığ OSB'de Yalıtım Fabrikasında Yangın: 16 Kişi Dumandan Etkilendi
7
Malatya'da Silahla Oyun Kanlı Bitti: 16 Yaşındaki Genç Yaralandı

Şevkiye Dilara Yıldız Kimdir? Adli Tıp Testi Pozitif Çıktı

2026 Yılbaşı Tatili Kaç Gün Olacak? Tatil 4 Güne Çıkıyor

100 Bin İşçiye Kadro Müjdesi Geliyor mu? Bakan Işıkhan’dan Açıklama ve Tediye Tarihi

Aile Bakanlığı 3 Bin Personel Alımı Başvuruları Başladı — e-Devlet Üzerinden 15-26 Aralık

Gülşah Durbay Neden Öldü? Hastalığı ve Tıbbi Rapor

CarrefourSA A101 mi Olacak? Satış İddiaları ve Borsa Tepkisi

Gülşah Durbay Evli mi? Eşi ve Çocuğu Hakkında Gerçek

Survivor 2026 Başlıyor: Yayın Tarihi ve Sızan Kadro

Mevduat Faizinde Rüzgar Tersine Döndü: 1 Milyon TL’nin 32 Günlük Net Getirisi

Ankara Toplu Taşıma Fiyatları 2025: Tam ve Öğrenci Bilete %35 Zam

TOKİ Taksitleri Ne Zaman Başlıyor? 500 Bin Sosyal Konut Ödeme Planı

İstanbul'a Kar Ne Zaman Yağacak? Yılbaşında Kar Beklentisi ve Resmi Açıklama