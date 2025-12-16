Elazığ OSB'de yalıtım fabrikasında yangın: 16 kişi dumandan etkilendi

Elazığ Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan bir yalıtım fabrikasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Olay, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle büyümeden kontrol altına alınarak söndürüldü.

Müdahale ekipleri ve olay yeri

Yangına, Elazığ Belediyesi, Yazıkonak Belediyesi ve Yurtbaşı Belediyesi itfaiye ekipleri ile jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çalışmasıyla yangının daha geniş alana sıçramasının önüne geçildi.

Şahısların durumu

Yangın sırasında 16 kişi dumandan etkilendi. Dumandan etkilenenlere olay yerinde sağlık ekipleri tarafından ilk müdahale yapıldı. Ayrıca, yangına müdahale sırasında bir itfaiye eri elinden yaralandı.

Soruşturma

Yangının çıkış nedeni ile ilgili olarak yetkililer tarafından inceleme başlatıldı. Olayla ilgili soruşturma ve hasar tespit çalışmaları devam ediyor.

