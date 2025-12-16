Malatya'da Silahla Oyun Kanlı Bitti: 16 Yaşındaki Genç Yaralandı

Olayın Ayrıntıları

Malatya'da akşam saatlerinde Battalgazi ilçesi Alacakapı Mahallesi Kamalı Sokak içinde bulunan müstakil bir evde meydana gelen olayda, beş kişilik bir arkadaş grubu eğlenmek için bir araya geldi.

İddiaya göre, Y.A. (19) kurusıkıdan bozma tabanca ile atış yapmak isterken silahtan çıkan kurşun R.A. (16)'ya isabet etti.

İhbar üzerine bölgeye polis ile sağlık ekipleri sevk edilirken, yaralı R.A. Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olayın şüphelisi Y.A., Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

