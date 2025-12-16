DOLAR
42,69 -0,03%
EURO
50,17 -0,09%
ALTIN
5.910 -0,05%
BITCOIN
3.677.006,83 -0,33%

Malatya'da Silahla Oyun Kanlı Bitti: 16 Yaşındaki Genç Yaralandı

Malatya'da 19 yaşındaki bir kişinin kurusıkıdan bozma tabancayla atış yapması sonucu 16 yaşındaki R.A. kazara yaralandı; şüpheli gözaltına alındı.

Yayın Tarihi: 16.12.2025 01:07
Güncelleme Tarihi: 16.12.2025 01:07
Malatya'da Silahla Oyun Kanlı Bitti: 16 Yaşındaki Genç Yaralandı

Malatya'da Silahla Oyun Kanlı Bitti: 16 Yaşındaki Genç Yaralandı

Olayın Ayrıntıları

Malatya'da akşam saatlerinde Battalgazi ilçesi Alacakapı Mahallesi Kamalı Sokak içinde bulunan müstakil bir evde meydana gelen olayda, beş kişilik bir arkadaş grubu eğlenmek için bir araya geldi.

İddiaya göre, Y.A. (19) kurusıkıdan bozma tabanca ile atış yapmak isterken silahtan çıkan kurşun R.A. (16)'ya isabet etti.

İhbar üzerine bölgeye polis ile sağlık ekipleri sevk edilirken, yaralı R.A. Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olayın şüphelisi Y.A., Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

ARKADAŞLARIN SİLAHLA OYUNU KANLI BİTTİ

ARKADAŞLARIN SİLAHLA OYUNU KANLI BİTTİ

ARKADAŞLARIN SİLAHLA OYUNU KANLI BİTTİ

İLGİLİ HABERLER

100 Bin İşçiye Kadro Müjdesi Geliyor mu? Bakan Işıkhan’dan Açıklama ve Tediye Tarihi

Gülşah Durbay Evli mi? Eşi ve Çocuğu Hakkında Gerçek

İstanbul'a Kar Ne Zaman Yağacak? Yılbaşında Kar Beklentisi ve Resmi Açıklama

TOKİ Taksitleri Ne Zaman Başlıyor? 500 Bin Sosyal Konut Ödeme Planı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
MÜSİAD Gaziantep, KKTC Yatırım Fırsatlarını İş Dünyasıyla Buluşturdu
2
Dünya Varmış: Komik Bir Geleceğe Yolculuk
3
İnegöl'de 15 Yaşındaki Sürücü 10 Km Kovalamacada Yakalandı — 95 Bin 183 TL Ceza
4
Zelenskiy Berlin'de: Avrupa Öncülüğünde 'Çok Uluslu Ukrayna Gücü' Teklifi
5
Bursa'da Şüpheli Ölüm: Osmangazi'de Baba ve Kızı Evde Ölü Bulundu
6
Elazığ OSB'de Yalıtım Fabrikasında Yangın: 16 Kişi Dumandan Etkilendi
7
Malatya'da Silahla Oyun Kanlı Bitti: 16 Yaşındaki Genç Yaralandı

Şevkiye Dilara Yıldız Kimdir? Adli Tıp Testi Pozitif Çıktı

2026 Yılbaşı Tatili Kaç Gün Olacak? Tatil 4 Güne Çıkıyor

100 Bin İşçiye Kadro Müjdesi Geliyor mu? Bakan Işıkhan’dan Açıklama ve Tediye Tarihi

Aile Bakanlığı 3 Bin Personel Alımı Başvuruları Başladı — e-Devlet Üzerinden 15-26 Aralık

Gülşah Durbay Neden Öldü? Hastalığı ve Tıbbi Rapor

CarrefourSA A101 mi Olacak? Satış İddiaları ve Borsa Tepkisi

Gülşah Durbay Evli mi? Eşi ve Çocuğu Hakkında Gerçek

Survivor 2026 Başlıyor: Yayın Tarihi ve Sızan Kadro

Mevduat Faizinde Rüzgar Tersine Döndü: 1 Milyon TL’nin 32 Günlük Net Getirisi

Ankara Toplu Taşıma Fiyatları 2025: Tam ve Öğrenci Bilete %35 Zam

TOKİ Taksitleri Ne Zaman Başlıyor? 500 Bin Sosyal Konut Ödeme Planı

İstanbul'a Kar Ne Zaman Yağacak? Yılbaşında Kar Beklentisi ve Resmi Açıklama