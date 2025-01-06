AB Komisyonu Başkanı von der Leyen'in Sağlığı İyiye Gidiyor

Von der Leyen'in Sağlık Durumu Gelişiyor

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'in zatürre tedavisinde iyi yönde ilerleme kaydedildi. AB Komisyonu Baş Sözcüsü Paula Pinho, konuyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Hatırlatmalar ve Tedavi Süreci

Pinho, von der Leyen'in ciddiyetle tedavi edilmesi gereken bir hastalığa yakalandığını ve tedavisinin sürdüğünü aktararak, "Durum iyi yönde ilerliyor." dedi. Von der Leyen, 3 Ocak'ta ciddi bir zatürre rahatsızlığı geçirmiş ve ocak ayının ilk iki haftası için tüm programlarını iptal etmişti.

Görev Dönemleri

Alman siyasetçi von der Leyen, 6-9 Haziran'da gerçekleştirilen Avrupa Parlamentosu seçimleri sonucunda ikinci kez AB'nin yürütme organı Komisyonu Başkanlığı görevini üstlenmişti. Yeni Komisyon 1 Aralık 2024'te görevine başlayacak.