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AB Komisyonu Başkanı von der Leyen, Ukrayna-Rusya Savaşının 1000. Gününde Destek Taahhüdü Verdi

Ursula von der Leyen, Ukrayna'nın direnişini yücelterek savaşın 1000. gününde Avrupa'nın desteğinin süreceğini vurguladı.

Yayın Tarihi: 19.11.2024 16:04
Güncelleme Tarihi: 19.11.2024 16:04
AB Komisyonu Başkanı von der Leyen, Ukrayna-Rusya Savaşının 1000. Gününde Destek Taahhüdü Verdi

Ursula von der Leyen'den Güçlü Destek Mesajı

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Ukrayna-Rusya savaşının 1000. gününde Ukrayna'ya olan desteklerini yineleyerek, "1000 gün önce Rusya, Ukrayna'yı haritadan silmeye çalıştı ve 1000 gündür Rusya, Ukrayna'nın direnişi ve kahramanların fedakarlığı nedeniyle kaybediyor." dedi.

AB'nin Dayanışma Mesajı

Von der Leyen, sosyal medya hesabından paylaştığı görüntülü mesajında, "Bugün bir yas günü, ama aynı zamanda bir vaat günü. Ne kadar sürerse sürsün yanınızda durmaya devam edeceğimize söz veriyoruz. Avrupa ve Batı desteğinin akmaya devam edeceğinden emin olabilirsiniz." ifadelerine yer verdi.

Ukrayna'nın Zor Kışına Dikkat

Ukrayna halkının kış mevsiminin zorluklarından etkileneceğine dikkat çeken von der Leyen, "Ancak gerçek dostlar fırtınalı günlerde ortaya çıkar. Avrupa sizin gerçek dostunuzdur, özgürlüğünüzdür, özgürlüğümüzdür ve Birliğimiz sizin yuvanızdır." dedi.

AB'nin Ukrayna'ya Yönelik Destekleri

AB Komisyonu verilerine göre, 24 Şubat 2022'de başlayan savaşta, AB Ukrayna'ya 88 milyar avronun üzerinde finansal, insani ve askeri destek sağladı. Bununla birlikte, Rusya'ya karşı toplam 14 yaptırım paketi kabul eden AB, savaştan kaçan 4,2 milyon kadar Ukraynalıya oturum, eğitim, sağlık ve çalışma alanlarında hizmet vermeye devam ediyor.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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