AB Komisyonu, Düzensiz Göçmenlerin Geri Dönüşlerini Hızlandırmayı Amaçlıyor

AB Komisyonu Yeni Yasa Teklifi Üzerinde Çalışıyor

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, düzensiz göçmenlerin geri dönüş süreçlerini hızlandırmak amacıyla kapsamlı bir yasa teklifi üzerinde çalıştığını duyurdu. Komisyon Başkanı Ursula von der Leyen, Brüksel'de düzenlenen son zirve sonrasında basına açıklamalarda bulundu.

Orta Doğu'daki Gerginlikler Ele Alındı

Zirve sırasında liderlerin, Ukrayna'ya olan desteklerini bir kez daha ifade ettiklerini aktaran von der Leyen, Orta Doğu'daki gelişmelerin endişe verici olduğunu vurguladı. Von der Leyen, "Bölgedeki tehlikeli durum konusunda son derece endişeliyiz. Lübnan'daki tırmanışı ve İran'ın İsrail'e yönelik balistik saldırısını izliyoruz. Tüm bunlar, geniş çaplı bir bölgesel çatışma riskini artırıyor," dedi.

Düzensiz Göç ile Mücadele Gerekliliği

Zirvede en önemli konulardan birinin düzensiz göçün engellenmesi ve geri dönüş sürecinin hızlandırılması olduğuna dikkat çeken von der Leyen, AB'de sığınma hakkına sahip olmayanların sadece %20'sinin geri gönderildiğini belirtti. Bu oranı artırmanın önemine değinen von der Leyen, "Bu nedenle operasyonel çalışmaları iyileştirmek için çaba gösteriyoruz ve yakında yeni bir teklif sunacağız," şeklinde konuştu.

AB'de Sığınma Başvuruları Hakkında Açıklamalar

Von der Leyen, liderlere gönderdiği göç konulu mektupta, AB'de sığınma başvurusu yapanların üçüncü ülkelere gönderilmesiyle ilgili önerilerin ne anlama geldiğini şöyle ifade etti: "Üç farklı durum için üç farklı unsur tartışıldı. Birincisi, korumaya ihtiyaç duyan göçmenler. Güvenli üçüncü ülkelerle ilgili olan husus, koruma ihtiyacını tamamen kabul ediyor ve bunun sorumluluğunu üstleniyoruz. Ancak bu, korumanın sadece AB'ye özgü olmadığı anlamına gelir. Güvenli üçüncü ülkelerde de koruma sağlanabilir."

Von der Leyen, geri dönüş merkezlerine dair tartışmaların AB'de kalma hakkı olmayanlarla ilgili olduğunu vurguladı ve Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR) ile Uluslararası Göç Örgütü'nün (IOM) AB dışındaki ülkelerde yaptığı çalışmalara da dikkat çekti. Bu kuruluşların, göçmenleri AB'ye geçişinden korumak istediklerini belirttiğini söyleyen von der Leyen, bununla birlikte bu kişilerin ülkelerine geri gönderilmesi için yardıma ve mali desteklere ihtiyaç duyduklarını aktardı.