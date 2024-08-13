AB Komisyonu Yaptırım Çağrılarını Değerlendirdi

AB Komisyonu'nun Yaptırımlar Üzerine Açıklamaları

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu sözcüsü Nabila Massrali, AB Dış İlişkiler Yüksek Temsilcisi Josep Borrell'in Gazze'ye insani yardımları kesme çağrısı yapan İsrailli bakanlara yönelik yaptırım önerisinde bulunduğunu bildirdi.

Brüksel'deki Günlük Basın Toplantısı

Brüksel'de yapılan alışık olunmayan bir basın toplantısında Massrali, Borrell'in sözlerinin özellikle aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir ve Maliye Bakanı Bezalel Smotrich'e yönelik olduğunu vurguladı. Yerel medyada, bu bakanların insani yardımları kesme yolundaki açıklamaları sıklıkla tartışma konusu oluyordu.

Yaptırım Sürecine Dair Bilgiler

Massrali, Borrell'in İsrail hükümetine, bu tür açıklamalarla arasında mesafe koyma çağrısında bulunduğunu ifade etti. Ayrıca, AB'nin son yıllarda insan hakları ihlallerinde bulunan kişi ve kuruluşlara yaptırım uygulama mekanizmasını sürdürdüğünü hatırlattı. "Daha önce yaptırımlar uygulanmıştı" diyen Massrali, mevcut durumun dikkatle takip edildiğini belirtti.

İzlenecek Yol

Massrali, üye ülkelerin İsrailli bakanlar hakkında yaptırım kararı alıp almayacağına dair bir açıklama yapmak istemedi ve bu konunun 29 Ağustos'taki dışişleri bakanları toplantısında ele alınmayacağı bilgisini paylaştı. Ayrıca, bu toplantının gayriresmi olduğuna dikkat çekerek, resmi kararların bu toplantıda alınmayacağını belirtti.

Olayların Arka Planı

İsrail'de Ben-Gvir, Hamas ile ateşkes yerine Gazze'yi işgal etme yönündeki düşüncelerini dile getirerek, Gazze'ye yakıt ve insani yardımların kesilmesi gerektiğini savunmuştu. Smotrich ise yaptığı açıklamalarla Gazzelilerin açlık ve kıtlık içine girmesinin 'meşru' olduğunu ima etmişti.

Son olarak, Borrell bu açıklamaların "savaş suçuna teşvik" teşkil ettiğini ifade ederek, "Yaptırımlar gündemimizde yer almalıdır," şeklinde bir paylaşımda bulundu.