Amasya Gümüşhacıköy'de Seyir Halindeki Otomobil Alev Aldı

Gümüşhacıköy ilçesinde, Gümüşhacıköy Devlet Hastanesi karşısında seyir halindeki bir otomobil aniden alev aldı. Olay, çevrede kısa süreli paniğe yol açtı.

Olayın Detayları

Edinilen bilgiye göre, Ferdi A. idaresindeki 05 ADN 495 plakalı otomobil bir anda yanmaya başladı. Sürücü kendini dışarı atarak canını kurtardı ancak yangın kısa sürede büyüdü ve araç alev topuna döndü.

İtfaiye Müdahalesi ve Soruşturma

İtfaiye ekipleri olay yerine gelerek yangına müdahale etti ve yangın söndürüldü. Yangın sonucu otomobil kullanılamaz hale geldi. Olayla ilgili olarak polis ekipleri inceleme başlattı.

